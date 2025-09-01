Racing volvió a perder de local, se fue silbado y quedó anteúltimo

Radio TV Valle Viejo
Unión venció 3 a 2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda con goles de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, escaló al cuarto lugar de la Zona A y agravó la crisis de la Academia en el Torneo Clausura. Los de Gustavo Costas, que empezaron ganando con un gol de Adrián Martínez y descontó sobre el final con un golazo de Facundo Mura, perdieron los cuatro partidos de local y cuajaron el peor arranque en su casa de toda su historia. Con 5 puntos sobre 21, marchan anteúltimos en su zona y se alejan en la tabla anual. Reviví lo mejor del partido.

    El nuevo gobernador electo, Juan Pablo Valdés, dio un discurso de agradecimiento tras conocerse los resultados que lo consagraron como sucesor de su hermano Gustavo. “Estoy muy contento, estoy feliz. Quiero agradecerles a todos los partidos, a los dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que creyeron que podíamos tener un mejor futuro…

    Hoy, a las 16:40, mientras la Agente de Policía Luciana Ramírez, perteneciente al Comando de Operaciones Preventivas (COP) realizaba tareas preventivas en la Peatonal Rivadavia al 900, impidió que una mujer de 62 años atentara contra su vida. La efectivo policial notó que la sexagenaria se encontraba nerviosa y, al acercarse para dialogar con ella, ésta le manifestó…

    El actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló con la prensa antes de la difusión oficial de los primeros cómputos. “Bueno, una gran alegría, una alegría contundente. Es un triunfo contundente, una gran alegría, así que un gusto”, afirmó. Valdés expresó su optimismo sobre el desempeño de Vamos Corrientes,…

    River Plate consolidó su posición como líder de la Zona B del Torneo Clausura tras vencer por 2-0 a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental. Los goles de Santiago Lencina y Maxi Salas permitieron al equipo dirigido por Marcelo Gallardo alcanzar también la cima de la tabla anual y llegar al parate por la fecha FIFA con un envión positivo. Con este resultado, River…

    Unión venció 3 a 2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda con goles de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, escaló al cuarto lugar de la Zona A y agravó la crisis de la Academia en el Torneo Clausura. Los de Gustavo Costas, que empezaron ganando con un gol de Adrián Martínez y descontó sobre…

    A la 05:00 de la madrugada de hoy, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Seccional Primera llegaron hasta la intersección de las calles Zurita y Vicario Segura, donde aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Pacheco (30), quien fue sido sindicado por un hombre de 43 años de edad, como el presunto autor de haber provocado la rotura…