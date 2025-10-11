Racing venció a Banfield en la continuidad de la 12ª fecha del Torneo Clausura

En un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, Racing le ganó por 3-1 a Banfield, en el estadio Florencio Sola. Con este resultado, la Academia llegó a 15 puntos en la Zona A y se acercó a los puestos de clasificación a octavos de final; mientras que el Taladro se mantiene con 14 y quedó relegado.

En cuanto a la Tabla Anual, los de Avellaneda cosechan 43 puntos y se metieron dentro de los puestos de Copa Sudamericana, al menos hasta que se complete la fecha. Por su parte, los dirigidos por Pedro Troglio siguen con 28 unidades y no pudieron alejarse definitivamente de los puestos del fondo.

La apertura del marcador llegó poco antes de la media hora de juego. Bruno Zuculini coronó una gran jugada de la visita y, tras un centro atrás de Gabriel Rojas, estampó el 1-0. Tras el tanto, Rojas debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas y sumó una nueva preocupación para Gustavo Costas. En su lugar ingresó Ignacio Rodríguez.

A los 37 minutos, Zuculini cometió una infracción sobre Mauro Méndez dentro del área, por lo que Nazareno Arasa, el árbitro del encuentro, no tuvo más remedio que sancionar penal. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se constató que existió fuera de juego del atacante del Taladro y la pena máxima quedó sin efecto.

Ya en el complemento, el conjunto de Avellaneda estiró la ventaja. Zuculini aprovechó una serie de rebotes dentro del área y sumó el segundo gol, tanto del partido como de su cuenta personal. Posteriormente, la jugada fue revisada por posible fuera de juego, pero no fue así y el tanto sumó al marcador.

Pasada la media hora del complemento, el VAR solicitó la presencia de Arasa para que revise una falta de Lautaro Gómez sobre Duván Vergara. El juez constató que existió juego brusco grave y expulsó al volante de Banfield.

A poco del final, Adrián Balboa puso el 3-0. Luego de un contraataque, el delantero se metió dentro del área y dejó sin opciones al arquero local. De inmediato, Bruno Sepúlveda descontó y estableció el 3-1 final.

El próximo compromiso para Racing será el viernes 17 de octubre frente a Aldosivi, en el Cilindro de Avellaneda. Banfield, por su parte, será visitante de Independiente Rivadavia, el sábado 18.