Racing venció 2-0 a Huracán por el Torneo Clausura: otros resultados

Con Facundo Cambeses como gran figura, Racing se llevó un triunfo clave ante Huracán por 2-0 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó para achicar distancias con su rival en la pelea por avanzar a los playoff del Torneo Clausura y posicionarse en puestos de copas internacionales para el próximo año. Con ese resultado positivo, encarará una semana decisiva para la revancha de este martes desde las 19 con Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores tras llevarse la ida por 1-0 en Liniers.

La Academia tuvo como gran figura a Facundo Cambeses para llevarse una valiosa victoria ante el Globo. Además, el Fortín venció en San Juan a San Martín y el líder Riestra le ganó a Gimnasia.

En un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo ClausuraVélez le ganó por 2-1 a San Martín de San Juan en condición de visitante. Con este resultado, el Fortín llegó a 18 puntos en la Zona B y quedó a uno del líder, Riestra. Por su parte, el Verdinegro se mantiene con 9 unidades y no pudo meterse dentro de los puestos de playoff.

En el inicio de la novena fecha del Torneo ClausuraDeportivo Riestra le ganó por 1-0 a Gimnasia de La Plata, en el Bajo Flores. Con este resultado, el Malevo trepó a la primera posición de la Zona B con 19 puntos, al menos hasta que juegue River Plate. Por su parte, el Lobo quedó con 10 puntos en el grupo y podría perder su lugar dentro de los ocho primeros que clasifican a los playoff.


  • Catamarca: Raúl Jalil entregó más viviendas en la Capital

    Catamarca: Raúl Jalil entregó más viviendas en la Capital

    El gobernador Raúl Jalil encabezó la entrega de 175 viviendas a profesionales catamarqueños en el Loteo Paco Rojas. De ellas, 150 están destinadas a familias y 25 a profesionales solteros. El programa se desarrolló en coordinación con cinco colegios profesionales clave de la provincia: el Colegio de Abogados de Catamarca, la Unión de Arquitectos, el…

  • Catamarca: taller sobre salud sexual y de advertencia por el uso del vaper en estudiantes

    Catamarca: taller sobre salud sexual y de advertencia por el uso del vaper en estudiantes

    Con motivo de la Semana de las Juventudes y la Semana del Bienestar 2025, el Ministerio de Salud de la provincia realizó un taller interactivo con estudiantes de 3er año de la Escuela Secundaria Jorge Newbery. El equipo de ProSanE trabajó sobre derechos de salud sexual y reproductiva y el uso de vaper. Al respecto,…

  • Catamarca: buscan definir ejes productivos para Tinogasta

    Catamarca: buscan definir ejes productivos para Tinogasta

    En la localidad de Tinogasta se llevó a cabo una reunión entre cooperativas, asociaciones y el INTA con la finalidad de consensuar y priorizar ejes productivos del departamento Tinogasta y definir una estrategia conjunta de trabajo a través de las organizaciones formales vigentes. Con este espíritu los participantes acordaron coordinar esfuerzos para llevar adelante actividades…

  • Crimen de Hugo Ariel Ocampo: la broca de la familia de la víctima por la prisión domiciliaria para la asesina condenada

    Crimen de Hugo Ariel Ocampo: la broca de la familia de la víctima por la prisión domiciliaria para la asesina condenada

    Carlos Ocampo expresó su rechazo a la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria a Cinthia Bazán, condenada por el crimen de su hermano, Hugo Ariel. El beneficio es porque la mujer cursa un embarazo de alto riesgo. “Con todo el dolor del mundo recibimos la terrible noticia de que la asesina de mí hermano, ahora…

  • 23 Nuevos donantes y 10 inscriptos al Registro de Donantes de Médula Ósea

    23 Nuevos donantes y 10 inscriptos al Registro de Donantes de Médula Ósea

    La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA en conjunto con el Banco de Sangre, conmemoró ayer el Día mundial del Donante de Médula Ósea, que se festeja el 20 de septiembre, con la realización de una colecta e inscripción al Registro de Células Madre. La jornada se vivió con mucho entusiasmo tanto…