Racing venció 2-0 a Huracán por el Torneo Clausura: otros resultados

Con Facundo Cambeses como gran figura, Racing se llevó un triunfo clave ante Huracán por 2-0 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó para achicar distancias con su rival en la pelea por avanzar a los playoff del Torneo Clausura y posicionarse en puestos de copas internacionales para el próximo año. Con ese resultado positivo, encarará una semana decisiva para la revancha de este martes desde las 19 con Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores tras llevarse la ida por 1-0 en Liniers.

La Academia tuvo como gran figura a Facundo Cambeses para llevarse una valiosa victoria ante el Globo. Además, el Fortín venció en San Juan a San Martín y el líder Riestra le ganó a Gimnasia.

En un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, Vélez le ganó por 2-1 a San Martín de San Juan en condición de visitante. Con este resultado, el Fortín llegó a 18 puntos en la Zona B y quedó a uno del líder, Riestra. Por su parte, el Verdinegro se mantiene con 9 unidades y no pudo meterse dentro de los puestos de playoff.

En el inicio de la novena fecha del Torneo Clausura, Deportivo Riestra le ganó por 1-0 a Gimnasia de La Plata, en el Bajo Flores. Con este resultado, el Malevo trepó a la primera posición de la Zona B con 19 puntos, al menos hasta que juegue River Plate. Por su parte, el Lobo quedó con 10 puntos en el grupo y podría perder su lugar dentro de los ocho primeros que clasifican a los playoff.



