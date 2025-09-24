Racing venció 1-0 a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

El equipo de Gustavo Costas, que llegaba con la ventaja mínima en Liniers, ganó con gol de Santiago Solari. La Academia no disputaba esta instancia desde 1997.

Racing Club avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Vélez en el estadio Presidente Perón, con un gol de Santiago Solari y una actuación decisiva del VAR, que anuló correctamente un tanto rival.

El equipo dirigido por Gustavo Costas sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen, consolidando una serie perfecta y quedando a la espera del ganador entre Flamengo y Estudiantes para la próxima fase.

En el primer tiempo, Imanol Machuca había marcado para Racing, pero la tecnología determinó que la pelota no cruzó la línea, manteniendo el empate hasta que Solari abrió el marcador.

Sosa estuvo cerca de anotar para Vélez con un cabezazo que impactó en el palo, pero la defensa de Racing y el arquero Marchiori evitaron el empate.

El partido definió al primer semifinalista, instancia que la Academia no alcanzaba desde hace 28 años (1997). El próximo rival del equipo de Gustavo Costas se conocerá tras el duelo de vuelta entre Estudiantes y Flamengo, que se disputará en el estadio UNO de La Plata, luego del triunfo brasileño por 2-1 en la ida.

