Racing remontó, le ganó a Peñarol por 3-2 en el global y clasificó a cuartos de final

Racing le ganó a Peñarol por 3-2 en el global, tras la victoria del equipo uruguayo por 1-0 en la ida, al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez convirtió por duplicado, a los seis minutos del primer tiempo y 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera convirtió de cabeza a los 14 del primer tiempo, para la igualdad parcial. El tanto decisivo fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

Con este resultado, Racing clasificó a los cuartos de final y se medirá con Vélez en la próxima instancia.

La primera llegada del partido fue de Racing, a los cuatro minutos, cuando el volante Agustín Almendra recibió a pocos metros del área grande y sacó un remate bajo y cruzado, que se fue cerca del poste derecho del arquero Brayan Cortés.

El primer gol de la noche se dio a los seis minutos, con un tiro libre que fue cabeceado por el defensor Marcos Rojo y empujado al gol por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

La visita tuvo su primera situación clara a los 13 minutos, con un remate bajo y cruzado del delantero Maximiliano Silvera, desde el costado derecho del área, que fue desviado al córner por el arquero Gabriel Arias.

Un minuto después, un tiro de esquina al borde del área habilitó al defensor Nahuel Herrera, quien se elevó y metió un frentazo al poste izquierdo del arquero chileno, para el 1-1.

La “Academia” volvió a acercarse al gol a los 29 minutos, con un mano a mano por derecha del delantero “Maravilla” Martínez, tras un buen pase filtrado del extremo Santiago Solari, pero el remate del jugador de 33 años salió muy centralizado.

Ya en el segundo tiempo, a los cinco minutos, un centro desde la izquierda del defensor Gabriel Rojas llegó al primer palo, para el posterior frentazo desviado del delantero Adrián Balboa.

El “Carbonero” tuvo dos llegadas consecutivas, a los 21 y 22 minutos, con pases filtrados del volante argentino Eric Remedi, para el extremo Javier Cabrera y el volante Ignacio Sosa, pero el jugador de 33 años no pudo definir antes del cierre del defensor Marcos Rojo y el tiro del “5” fue bajo y a las manos del arquero Gabriel Arias.

A los 37 minutos, tras recibir una falta dentro del área, “Maravilla” Martínez aprovechó un penal y sacó un remate potente al ángulo derecho del arquero Brayan Cortés, para el 2-1.

En 44 minutos, el extremo Javier Cabrera hizo una jugada individual sensacional sobre el costado derecho, deshaciéndose de dos rivales, pero su remate se fue apenas desviado por el poste izquierdo de Arias.

Un minuto después, el lateral Gastón Martirena metió un centro buscapié muy potente al segundo palo, que “Maravilla” intentó desviar al gol pero no pudo, por centímetros.

En un final de partido cargado de emociones, el equipo de Gustavo Costas se quedó con el triunfo en el cuarto minuto de descuento. Tras un tiro libre desde la derecha, el defensor Franco Pardo quedó libre de marca por el segundo palo y cabeceó alto, por el poste derecho de Brayan Cortés, para el 3-1 final y la clasificación de la “Academia”.