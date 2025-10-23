Racing no aguantó a pesar de la actuación de Cambeses y Flamengo se quedó con un triunfo agónico por Copa Libertadores

El Mengao se impuso por 1-0 a la Academia, con un gol de Marcos Rojo en contra tras un remate de Jorge Carrascal, en el Maracaná. La revancha por las semis de la Copa Libertadores se define en el Cilindro de Avellaneda el próximo miércoles.

La tremenda actuación de Facundo Cambeses no fue suficiente para Racing. Flamengo se quedó con un triunfo agónico por 1-0, con un gol de Marcos Rojo en contra tras un remate de Jorge Carrascal, en el mítico Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La revancha entre la Academia y el Mengao se disputará el miércoles 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de la serie se medirá con Liga de Quito o Palmeiras en la gran final del certamen continental.