Racing hoy miércoles enfrenta al Flamengo para meterse en la final de la Copa Libertadores

Racing enfrentará este miércoles a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda desde las 21.30, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, buscará revertir el 1-0 en contra del Maracaná y alcanzar la hazaña de clasificar a la final del torneo continental tras 58 años.

El equipo argentino llega con la ilusión intacta luego de haberle jugado de igual a igual al conjunto brasileño en la ida. A pesar de la derrota sobre el final, Racing mostró orden táctico y carácter, con una destacada actuación del arquero Facundo Cambeses.

Durante los últimos días, el entrenador Gustavo Costas arengó a los hinchas en un mensaje que se viralizó rápidamente: “Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia, carajo”, expresó el DT, en tono motivador antes del decisivo encuentro.

El conjunto de Avellaneda no podrá contar con Santiago Sosa, quien deberá ser operado por una fractura en el seno maxilar sufrida en un entrenamiento. A pesar de la baja, Costas confía en el espíritu combativo del equipo: Racing quiere regresar a una final de Copa Libertadores por primera vez desde 1967, cuando se consagró campeón.

El rival y sus bajas

Flamengo, por su parte, arriba al duelo con la ventaja mínima obtenida en Río de Janeiro, pero golpeado por la derrota 1-0 ante Fortaleza en el Brasileirao, que lo hizo perder la punta del torneo. El equipo carioca buscará meterse en su cuarta final de Libertadores en siete años, aunque tendrá una ausencia sensible: Pedro, una de sus figuras, quedó fuera por una fractura en el antebrazo.

El entrenador Filipe Luis, que reemplazó a Tite, apostará por un planteo equilibrado con Giorgian De Arrascaeta como generador de juego y el uruguayo Saúl Ñíguez junto a Jorge Carrascal y Gonzalo Plata en ofensiva.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Dónde ver el partido

El encuentro se disputará en el Estadio Presidente Perón y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza, asistido por Juan Lara en el VAR. Podrá verse en vivo por Fox Sports y Telefé desde las 21.30 (hora argentina).

El ganador avanzará a la gran final del certamen, prevista —por ahora— en Lima, Perú, y enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, serie en la que el equipo ecuatoriano llega con una ventaja de tres goles.

Datos del partido