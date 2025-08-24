Racing fue goleado por Argentinos y se hunde en el fondo de la Zona A del Torneo Clausura

Racing sufrió una dura goleada por 4-1 como visitante ante Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo.

En tanto, Hernán López Muñoz y Matías Giménez sentenciaron el triunfo para el cuadro de la Paternal, a los 6’ y 15 minutos del complemento, respectivamente.

El Bicho sueña en grande, porque además de ocupar una de las plazas para la siguiente instancia del certamen doméstico, también pelea por un lugar en la Copa Libertadores del próximo año en la Tabla Anual. La Academia, en cambio, atraviesa una realidad completamente opuesta a la que vive en el campeonato más codiciado de América. Tras firmar el peor comienzo de un torneo en condición de local (desde 1934 que no tenía un inicio así) también sufre en sus presentaciones fuera del Cilindro. La pregunta quedará presente: ¿Cuál es el verdadero Racing, el de la Copa o el del Clausura?