Racing empató contra Flamengo y se quedó sin final de Copa Libertadores

La Academia no pudo revertir la serie ante un Fla que sufrió la expulsión de Gonzalo Plata. El resultado global está 1-0 para los brasileños por lo sucedido en la ida, le permitió llegar a la final de la Copa Libertadores.

