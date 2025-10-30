Racing empató contra Flamengo y se quedó sin final de Copa Libertadores

La Academia no pudo revertir la serie ante un Fla que sufrió la expulsión de Gonzalo Plata. El resultado global está 1-0 para los brasileños por lo sucedido en la ida, le permitió llegar a la final de la Copa Libertadores.
Un grupo de jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Catamarca representó a la provincia en la Reunión Argentina de Micología y Congreso Latinoamericano de Micotoxicología, realizado entre el 21 y el 24 de octubre en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río…
Durante recorridos preventivos por la esquina de la avenida Güemes y calle Tucumán, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) dialogaron con una empleada de una panadería de la zona, quien adujo que al llegar al trabajo habría observado cuando un joven forzaba la puerta de ingreso con aparentes intenciones de cometer un delito y…
La fiscal de Instrucción N°1 del Distrito Sur, Yesica Miranda, a cargo de la investigación del homicidio de Jesús Alejandro Vergara, ocurrido el lunes a la madrugada, avanza en la pesquisa con la detención de cuatro sospechosos en relación al hecho. En las últimas horas, en base a los elementos de pruebas reunidos, la fiscal…
La Argentina votó este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a favor del embargo que los Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1960. El giro en materia diplomática rompe con tres décadas de continuidad de una postura contra el bloqueo norteamericano al país caribeño. Desde hace 33 años, la ONU viene pidiendo el…
Durante la mañana de hoy, tras realizar tareas investigativas y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron dos allanamientos en domicilios ubicados en calle La Rioja al 700, de esta Ciudad Capital, y en el pasaje Monseñor Oviedo S/N° de la localidad de San Isidro,…