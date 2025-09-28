Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron diferencias en el clásico de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas intentó imponer condiciones en la primera etapa, pero el Rojo reaccionó y supo contrarrestar la propuesta de la Academia. En el complemento, los de Quinteros jugaron mejor y tuvieron las acciones más claras para llevarse la victoria. La más concreta fue la última, cuando Galdames quedó frente a frente con Cambeses, pero terminó la escena con un remate desviado. Todos se fueron con bronca en Avellaneda.