Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron diferencias en el clásico de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas intentó imponer condiciones en la primera etapa, pero el Rojo reaccionó y supo contrarrestar la propuesta de la Academia. En el complemento, los de Quinteros jugaron mejor y tuvieron las acciones más claras para llevarse la victoria. La más concreta fue la última, cuando Galdames quedó frente a frente con Cambeses, pero terminó la escena con un remate desviado. Todos se fueron con bronca en Avellaneda.

  • Murió otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol en Córdoba

    Murió otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol en Córdoba

    Un adolescente de 13 años falleció este sábado por la tarde tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de Córdoba. Esto ocurre días después de que otros cuatro chicos fallecieron de manera repentina en la provincia, mientras participaban de distintas actividades cotidianas. Dos murieron en plena actividad…

  • Catamarca promociona sus destinos en la Feria Internacional de Turismo

    Catamarca promociona sus destinos en la Feria Internacional de Turismo

    Catamarca participa en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza hasta el martes 30 de septiembre en el predio la Rural en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la primera jornada tuvo una importante convocatoria de público que pudo conocer la oferta turística de la provincia en el stand 1320 del espacio del Norte…

  • Un hombre murió durante una violenta pelea callejera que incluyó a una decena de personas

    Un hombre murió durante una violenta pelea callejera que incluyó a una decena de personas

    Fuentes policiales confirmaron al diario JujuyalMomento la muerte de una persona a raíz de una violenta pelea callejera en Monterrico. Según señalaron, el hecho se registró ayer sábado alrededor de las 17:00, en un sector del barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad tabacalera. En ese lugar se encontraba un grupo de ocho sujetos ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.…

  • Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

    Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

    Racing e Independiente no se sacaron diferencias en el clásico de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas intentó imponer condiciones en la primera etapa, pero el Rojo reaccionó y supo contrarrestar la propuesta de la Academia. En el complemento, los de Quinteros jugaron mejor y tuvieron las acciones más claras para llevarse la victoria. La…

  • Catamarca: se inauguró la nueva Terminal de Belén, la más grande del interior, con microcine

    Catamarca: se inauguró la nueva Terminal de Belén, la más grande del interior, con microcine

    En medio de una verdadera fiesta, el gobernador Raúl Jalil encabezó, junto al intendente Cristian Yapura, la inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus de Belén, una obra emblemática que responde a una demanda histórica del departamento y que se convierte en la más grande del interior de la provincia. Con esta infraestructura, construida gracias…

  • Por el incendio de un auto en Icaño, suspendieron momentáneamente el Rally

    Por el incendio de un auto en Icaño, suspendieron momentáneamente el Rally

    La fecha del Rally x2 de Icaño debió suspenderse intempestivamente debido al incendio de un vehículo de competición, en plena carrera. Momentos de nerviosismo se vivieron durante la competencia cuando un foco ígneo se originó en el automóvil perteneciente al binomio Matías Morán/ Pablo González. Las llamas se extendieron rápidamente sobre el rodado provocando daños…

Anuncio
Anuncio