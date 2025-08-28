Quiso rescatar a su gato y cayó desde el tercer piso de su edificio

Una mujer de 22 años, sufrió fracturas tras caer desde el tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato en un edificio de barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba.

El subcomisario Emiliano Delgado, de Bomberos, contó que el episodio ocurrió el martes pasadas las 21 en un inmueble ubicado en la primera cuadra de la calle Avellaneda.

La joven cayó “desde un balcón del tercero al primer piso el intentar rescatar a su gato”, agregó. Fue inmovilizada y descendida de manera controlada por los rescatistas del DUAR mediante “técnicas adecuadas y con la utilización de una camilla y cesta”, señalaron fuentes policiales.

De inmediato fue asistida por médicos del servicio de emergencias 107 y trasladada hasta el Hospital de Urgencias. La joven sufrió fractura de pelvis y de hombro. “Su mascota también fue rescatada por el personal actuante, encontrándose en buen estado”, precisaron las fuentes.