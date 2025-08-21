Quiénes son los 3 heridos graves en los incidentes en Avellaneda y cómo está el hincha que se arrojó al vacío

Luego de los graves incidentes desatados anoche en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, hay tres hinchas chilenos que permanecen internados en grave estado: dos de ellos tienen pronóstico reservado. Además otros dos heridos están heridos siguen hospitalizados con heridas leves.

Según confirmaron a Clarín fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, uno de los heridos más graves es Gonzalo Alfaro, de 33 años, el hincha chileno que se arrojó al vacío para escapar del ataque de la barra de Independiente en plena tribuna.

De acuerdo al parte médico, ingresó a la madrugada al Hospital Fiorito de Avellaneda y fue intervenido neuro-quirúrgicamente: tiene traumatismo de cráneo y su pronóstico reservado.

Alfaro fue víctima de uno de los ataques más salvajes registrados anoche en Avellaneda. Tras la caída, mientras se retuerce del dolor en el piso, fue atacado por los barras. “El chileno está vivo”, se escucha en uno de los videos que se viralizaron tras la golpiza.

En el mismo centro de salud se encuentra internado Jaime Mora, de 56 años y nacionalidad chilena. “Permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical”, detallaron fuentes sanitarias.

El tercer paciente en estado grave se encuentra en el Hospital Presidente Perón. Se trata de Andrés Villalobo, quien sufrió traumatismo de cráneo y se mantiene en pronóstico reservado ya que su estado se agravó durante la mañana. También es chileno y su edad no trascendió.

Otros dos heridos, fuera de peligro



El parte oficial difundido esta tarde indica que a las 13 de este jueves había otros dos espectadores hospitalizados por las heridas sufridas ayer, aunque se encontraban fuera de peligro.

En el Hospital Presidente Perón, Nazareno Hasenaver, de nacionalidad argentina, que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

En tanto, en el Hospital Eduardo Wilde se recupera un herido leve con traumatismo de cráneo. Se trata del chileno Joaquín Alvayay.

Fuente: Clarín