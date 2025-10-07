Quienes cobran hoy martes 7 de octubre, según ANSES





La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2 que cobrarán este martes 7 de octubre de 2025.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

Desempleo Plan 2

Los titulares del Plan 2 de Desempleo tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.