Quiénes cobran hoy martes 14 de octubre, según ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy martes continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo.
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 4 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.
Titulares con documentos terminados en 4.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 2.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.