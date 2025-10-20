Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Quiénes cobran hoy lunes 20 de octubre, según ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes continúanlos pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 8.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 6.

  • VEA cerró tres sucursales en Tucumán durante el fin de semana

    VEA cerró tres sucursales en Tucumán durante el fin de semana

    El sector supermercadista argentino enfrenta una nueva ola de cierres que vuelve a impactar en el empleo local y en el mapa comercial de varias provincias. En los últimos días, una de las cadenas más reconocidas del país cerró al menos siete sucursales en distintos puntos del territorio nacional, entre ellas tres en la provincia…

  • Las ventas por el Día de la Madre cayeron por cuarto año consecutivo: los datos que arrojó CAME

    Las ventas por el Día de la Madre cayeron por cuarto año consecutivo: los datos que arrojó CAME

    Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre mostraron una retracción del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que,…

  • Elecciones del 26 de octubre: cuándo empieza la veda y qué está prohibido hacer

    Elecciones del 26 de octubre: cuándo empieza la veda y qué está prohibido hacer

    La cuenta regresiva para las elecciones generales del 26 de octubre comenzó y, con ello, se activan los plazos finales del cronograma electoral establecido por la Justicia Nacional Electoral: Cuándo empieza la veda y qué está prohibido hacer. A partir de este domingo 19, los ciudadanos ingresan en la última semana antes de la veda, que marcará…

  • Catamarca: un joven intentaba vender una batería de auto, vio a la policía, quiso huir y fue detenido

    Catamarca: un joven intentaba vender una batería de auto, vio a la policía, quiso huir y fue detenido

    Mientras efectivos de la Comisaría Décima realizaban recorridos preventivos por la calle Florida, pasando calle Tucumán, habrían observado que un joven comercializaba una batería para automóvil y éste al notar la presencia policial, se dio a la fuga, dejando el elemento abandonado, que quedó en calidad de secuestro. Rápidamente, los policías iniciaron una persecución que…

  • Trump, sobre la Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

    Trump, sobre la Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

    En declaraciones que generaron un sismo político y económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo. Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una descripción brutalmente cruda sobre la situación del país: “Están…

  • Milei felicitó a Rodrigo Paz y dijo que Bolivia deja atrás “20 años del fracasado modelo del socialismo”

    Milei felicitó a Rodrigo Paz y dijo que Bolivia deja atrás “20 años del fracasado modelo del socialismo”

    El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Rodrigo Paz Pereira, quien se impuso en las elecciones presidenciales en Bolivia. El jefe de Estado argentino resaltó que el país vecino “deja atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo”, que “tanto daño le ha hecho” a la región. A través de su cuenta de X el…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3