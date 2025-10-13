Radio TV Valle Viejo
Quiénes cobran hoy lunes 13 de octubre según ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes continúanlos pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 1.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en y 3.

    Rosario será escenario esta semana de la primera movilización local de familiares de víctimas del fentanilo contaminado. La convocatoria será este jueves a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera, con la presencia de allegados de distintos lugares de la región y otras provincias. La marcha se enmarca en el Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado y está…

    Una pareja que circulaba en moto murió al protagonizar un violento choque sobre la BR-163, a la altura de la llamada “Curva do Guareschi”, en el municipio brasileño de Barracão, una zona próxima a la frontera con Misiones. El hombre, identificado como Roberto dos Santos, falleció en el lugar del accidente, mientras que su compañera,…

    Una adolescente de 14 años identificada como Melody murió en la madrugada de este domingo tras recibir un balazo en la cabeza durante una fiesta clandestina en la Villa La Iapi, en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes.  El hecho ocurrió en una vivienda donde, según distintas publicaciones en redes sociales, se organizaban con frecuencia fiestas…

    Hamás comenzó este lunes por la mañana a liberar a los primeros rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado, informó la televisión estatal israelí Kan TV. Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la…

    El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para mantener el martes su primera reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro, considerado clave por la Casa Rosada, apunta a consolidar la relación política y económica entre ambos gobiernos y avanzar en los…

