Quiénes acceden a los préstamos personales que ofrecen las billeteras virtuales

Las billeteras virtuales ofrecen préstamos personales en agosto 2025 con montos flexibles, plazos accesibles y sin la necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional. Estas líneas de crédito están diseñadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o financiar proyectos personales y comerciales.

Las fintech y aplicaciones financieras ajustaron sus propuestas según el perfil crediticio de cada usuario, evaluando ingresos, historial de pago y comportamiento dentro de la plataforma. Esto permite acceder a créditos en cuotas fijas, en pesos y con acreditación rápida, sin trámites presenciales.

Entre las opciones más destacadas se encuentran las de Cuenta DNI del Banco Provincia, Mercado Pago y Naranja X, cada una con características específicas en montos, tasas de interés y requisitos.

Préstamos disponibles en Cuenta DNI y Banco Provincia

Los préstamos de Cuenta DNI están disponibles para usuarios vinculados al Banco Provincia. Se pueden solicitar directamente desde la app o a través del home banking.

Monto máximo: hasta $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Tasa fija anual: 98%

Ejemplo: un préstamo de $100.000 a seis años tiene una cuota mensual de $8.359,73.

Acreditación: en un máximo de 24 horas.

Los requisitos incluyen ser mayor de 18 años, tener relación activa con Banco Provincia, aceptar el contrato digital y validar la identidad por verificación facial. El dinero se acredita en la cuenta en un día hábil.

Créditos en Mercado Pago: cuotas fijas y Dinero Plus

Mercado Pago ofrece dos modalidades principales: Préstamo en Cuotas Fijas y Dinero Plus, pensadas tanto para personas como para pequeños negocios.

Préstamo en cuotas fijas: hasta $92.000.000, pagadero en 18 cuotas con cancelación anticipada sin penalización.

Dinero Plus: crédito de corto plazo con renovación automática en plazos de 7 a 28 días y montos de hasta $10.000.00.

Para acceder, se requiere facturar más de $50.000 al mes a través de Mercado Pago o Mercado Libre, mantener historial de pago positivo y, en caso de ser vendedor, contar con buena reputación en la plataforma.

Naranja X: préstamos para monotributistas y autónomos

La app de Naranja X ofrece préstamos personales pensados para emprendedores, autónomos y pequeños comercios. La gestión se realiza 100% online y sin necesidad de presentar documentación en sucursales.

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: hasta $9.000.000 (según perfil del solicitante)

Plazo: hasta 30 meses

Tasa nominal anual (TNA): desde 72%

Tasa efectiva anual (TEA): desde 101,22%

Sistema de amortización: Francés