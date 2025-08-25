Quiénes acceden a los préstamos personales de $15.000.000 y qué tasas aplican

Los préstamos personales de $15.000.000 se convirtieron en una opción para quienes necesitan acceder a grandes sumas de dinero en plazos de hasta seis años. Estos créditos, ofrecidos por Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Patagonia, se destinan tanto a gastos de consumo como a consolidación de deudas o financiación de proyectos personales.

Las condiciones varían según la entidad, con requisitos específicos de acreditación de ingresos y tasas de interés que superan ampliamente el 70% en términos de TNA. Cada banco establece también montos máximos y plazos de pago diferenciados, ajustados a las posibilidades crediticias de sus clientes.

Para acceder, es indispensable cumplir con la documentación requerida, pasar la evaluación crediticia y, en algunos casos, acreditar que el salario o la jubilación se percibe en la misma entidad bancaria.

Banco Ciudad: hasta $100 millones y 72 meses

El Banco Ciudad ofrece la línea de crédito más amplia, ya que los clientes precalificados pueden acceder hasta $100.000.000. Sin embargo, quienes soliciten préstamos personales de $15.000.000 pueden hacerlo en plazos de hasta 72 meses.

Los requisitos incluyen cobrar el salario o jubilación en la entidad, no poseer deudas judiciales ni embargos, y superar la evaluación crediticia. Las tasas vigentes arrancan con una TNA del 76% y una TEA del 108,95%.

El trámite puede iniciarse a través de la app móvil, la web o en las sucursales físicas, y una vez aprobada la solicitud, el dinero se acredita directamente en la cuenta del cliente.

Banco Macro: plazos de 60 meses y CFTEA cercana al 177%

En el caso del Banco Macro, los préstamos personales de $15.000.000 forman parte de una línea que llega hasta los $32.000.000 con un plazo máximo de 60 meses. El beneficio está dirigido principalmente a clientes que acreditan sus ingresos en la entidad.

Las tasas de interés se ubican entre el 86% y 88% de TNA, con un rango de TEA de 129,47% a 133,78%. El costo financiero total efectivo anual (CFTEA), incluyendo IVA, se ubica entre el 171,27% y el 177,37%.

La documentación solicitada incluye DNI, constancia de CUIL, comprobante de domicilio y recibos de ingresos. En el caso de monotributistas o autónomos, se requieren constancias de AFIP, pagos actualizados o certificación contable.

Banco Patagonia: acreditación inmediata y uso libre

El Banco Patagonia ofrece préstamos personales de $15.000.000 dentro de un esquema que alcanza hasta los $20.000.000, con plazos de hasta 60 meses. La acreditación es inmediata tras la aprobación y el dinero tiene libre destino, ya sea para consumo, vivienda, vehículo o cancelación de deudas.

El sistema de pago es francés, con cuotas fijas que incluyen IVA, intereses y seguro. La TNA vigente es del 110% y la TEA alcanza el 186,65%. El CFTEA con IVA asciende al 253,29%.

Los clientes pueden iniciar la gestión desde la app Patagonia Móvil, la web, vía telefónica o directamente en sucursales. Los requisitos incluyen ser cliente del banco, tener cuenta en pesos y cumplir con las condiciones de aprobación crediticia.