Quién es Ana, la mujer que lleva tatuada en el pecho el presunto asesino serial de Jujuy

La foto de Matías Jurado que circula por todos los medios lo muestra con el torso desnudo y varias marcas en su cuerpo. Tiene una cicatriz vertical que nace debajo del ombligo y le atraviesa todo el abdomen, el tatuaje de una telaraña cerca del hombro derecho y dos nombres: Ana (arriba, en el pecho) y Matías (un poco más abajo). Pero, ¿quién es ella?

Micaela Rueda, una joven que lo conoce desde la infancia, desveló el misterio. “Ana es la primera mujer que tuvo, después se juntó con otra que se llamaba Marcela. Con ellas tiene como tres hijos”, dijo, sin poder recordar mayores detalles de esas historias. Lo que sí aclaró es que Matías no tenía ningún tipo de relación con los chicos. “Ni novia tenía porque todo el día estaba borracho o drogado”, comentó.

Ella lo conoce desde que eran niños y en una época hasta se frecuentaban en el barrio. Por eso, cuando supo que estaba acusado de ser un asesino serial, se le erizó la piel. “Todos quedamos shockeados con esto, imaginate que éramos amigos de la infancia y yo vivo a un par de cuadras de su casa”, dijo. Y agregó que, con otros amigos, se preguntaron: “¿Mirá si nos mataba a nosotros?”.

La descripción que hizo del hombre es la misma que dan casi todos: “Siempre fue violento, medio loco, alterado. Muy solitario. Vivía consumiendo (drogas) y tomando alcohol. Es verdad eso que dicen los vecinos, que los amenazaba con el machete”. Y contó que en el barrio lo llamaban “El loco Matías”.

También confirmó que este solía golpear al abuelo de su sobrino, con el que convivió en una época. “A ese señor le decían ‘Sabrosita’. Es el papá de María, la hermana de Matías. Una vez le pegó tan feo que lo mandó a terapia intensiva”, relató.“¿Qué le habrá pasado por la cabeza para hacer lo que hizo?”, no deja de preguntarse. “Siempre supimos que era violento, pero no creímos que iba a llegar a ese extremo de matar gente”, expresó.