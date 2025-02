Quién era Federico Bruni, el periodista deportivo argentino hallado muerto en una selva de Brasil

Federico Bruni tenía 32 años, vivía en Munro, era hincha de Boca y había estudiado periodismo deportivo en DEPORTEA. Su pasión por la naturaleza lo llevó a recorrer el norte y el sur de Argentina, así como distintos lugares de Brasil. Su familia confirmó este sábado su fallecimiento, luego de haber permanecido varios días desaparecido durante su estadía en una selva brasileña.

En sus redes sociales compartía imágenes de sus viajes, sus poemas y momentos con su familia. También publicaba fotos junto a su perra, que lo acompañaba a todos lados, según contó su entorno. De hecho, la había llevado a su último viaje.

Bruni tocaba la guitarra y practicaba fútbol y pádel con sus amigos. Disfrutaba de acampar y visitar pueblos alejados. Aunque había recorrido varias partes de Brasil, nunca había explorado la selva de Sao Bonifacio, donde lo buscaron intensamente en los últimos días.

A través de las redes sociales, Federico solía compartir fotos de sus viajes o imágenes con su familia. Además, solía compartir algunas de sus pasiones como son el fútbol y, en especial, la escritura creativa; de hecho, en su perfil de Facebook pueden observarse distintos textos de su autoría donde refleja parte de sus viajes y experiencias.

El 27 de enero, se contactó por última vez con su familia para avisarles que estaría en un camping cerca de Florianópolis y que tendría poca señal. Días después, la Policía halló sus pertenencias y alertó a sus familiares. Sus padres y tías viajaron al país vecino para colaborar en la búsqueda, mientras amigos y allegados difundían su imagen en redes sociales.

Este jueves, la Policía encontró su cuerpo en la selva. Su hermana confirmó la noticia y pidió frenar la viralización del caso. “No es el desenlace que esperábamos. Gracias a todos por la ayuda”, escribió en redes sociales. En otro mensaje, expresó: “Siempre juntos, hermano. Descansá en paz, te lo mereces”.

Para los investigadores, una de las principales hipótesis apuntaba a que el joven se habría caído al río y, posteriormente, habría sido arrastrado por la corriente.

La hermana del joven desaparecido había aclarado que no era la primera vez que realizaba esta clase de viajes, incluso, señaló que estaba acostumbrado a quedarse entre “3 o 4 días en cada lugar”. Por eso, no dudaba de la experiencia que tenía para adaptarse a la zona. De hecho, aclaró que “él ya hizo viajes así y conoce la zona, pero ellos suponen que a lo mejor entró al río y se golpeó la cabeza”.

Además, había contado que el pasado lunes hablaron por última vez con Federico, quien les informó que se quedaría en un camping donde no tendría buena señal. “Estábamos tranquilos de que no nos hable, pero hoy la policía se contactó conmigo desde Brasil para decirnos que estaba su camioneta, su perra y todos los documentos estaban adentro de la camioneta, pero él no estaba”, relató la mujer.

También había planteado que pudo haberse caído, pero que habría salido a la selva y se habría perdido en ella. Por este motivo, en ese entonces, pidió ayuda para que se amplíe la búsqueda. “Necesitamos un equipo que pueda entrar a esa selva”, expresó, tras remarcar que la situación “es alarmante”, debido a la posibilidad de que su hermano esté herido.

En cuanto a las tareas realizadas en el lugar, la hermana del joven indicó que los efectivos debieron frenar la búsqueda a causa de las lluvias. “Fueron con un drone por la selva, pero no se ve si él está tirado”, planteó. Y enfatizó en la necesidad de contar con “un grupo especializado que pueda entrar” y explorar con mejor claridad el terreno.