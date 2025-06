Quién era el policía que mató a la novia de su ex pareja, se atrincheró y se suicidó

Este miércoles a las 2:30 AM, luego de matar a la pareja de su ex novia, luego de atrincherarse durante 10 horas y de mantener a su ex pareja como rehén para luego liberarla, el policía Gabriel Fernando se encerró en el baño ubicado en la planta alta del gimnasio Imperio de la calle Roque Sáenz Peña en Moreno y se quitó la vida. Las decenas de efectivos de la Policía Bonaerense, apostados del otro lado, oyeron el disparo. Así, irrumpieron.

Danielo era oficial inspector de la Policía de la Ciudad en la Comuna B, en el barrio porteño de Palermo, y el día anterior había sido su último turno.

Aunque muchos creyeron en un comienzo que se trataba de un escenario con pocas respuestas, con el paso del tiempo se empezó a conocer el perfil violento del agente policial.

Danielo y Anabella Viviana Florentín se separaron hace dos años y desde aquel momento comenzó el calvario. La mujer se puso de novia con Marcela Fabiana Heredia y fue allí cuando el oficial comenzó a hostigarla, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En el día que se cumplieron 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos, Danielo asesinó a Heredia en la puerta del gimnasio en Moreno.

Con el paso de las horas y el operativo a contrarreloj, se supo que el sujeto había sido denunciado por Florentín a comienzos de semana por violencia de género y este martes, previo al crimen seguido de suicidio, la Justicia le había otorgado una perimetral a la mujer.

Tras la notificación judicial, el policía acudió hasta el gimnasio de Florentín. Allí Heredia le impidió el paso, pero el agresor sacó su arma reglamentaria y le disparó dos veces, provocándole la muerte casi de manera instantánea.

Luego, Danielo ingresó al local y allí estuvo atrincherado, junto con su ex pareja, durante más de 10 horas hasta que se suicidó al manifestar que no iba a ser detenido.

Tras la irrupción del Grupo Halcón, se constató la grave lesión y, aunque fue derivado al hospital de Moreno, murió durante la operación de urgencia.