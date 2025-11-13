Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Quedó inaugurado el primer Mercado Cooperativo Productivo de Catamarca

Para impulsar un nuevo eje de desarrollo productivo en nuestra provincia, con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se inauguró el primer Mercado Cooperativo Productivo gestionado por la Cooperativa Moliendas del Ambato y apoyado por el Estado Provincial.

El corte de cinta tuvo lugar este miércoles en inmediaciones de la Ruta provincial N°4 Km 5, en el Calvario. El espacio para fortalecer la producción y el trabajo cooperativo catamarqueño es impulsado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual y permitirá a productores, cooperativistas y emprendedores comercializar productos físicos y virtuales, así como acceder a capacitaciones acompañadas por el Estado provincial.

A partir del día sábado 15 y de lunes a lunes, los ciudadanos catamarqueños van a poder acceder a producción olivícola, producción nogalera, producción apícola, todo lo que es producción artesanal, el telar antiguo en un solo lugar  de la ciudad capital.

De igual manera, habrá un espacio comercial, con los yogures Miski, cervezas artesanales, vinos del Oeste catamarqueño de la cooperativa CACAN, y una variedad de productos de alimentación saludable, regionales, cerealeros.

Augusto Pastore, integrante de la Cooperativa Moliendas del Ambato expresó su orgullo esta acción de crecimiento para nuestras organizaciones y señaló que este mercado tiene una articulación con cooperativas de otras provincias, por ejemplo, con la red yerbatera de Misiones, con yerbas cooperativas orgánicas trabajadas en barbacoa, y líneas de productos para celiaquía. También cuenta con un espacio físico para hacer un break cerca del río del Tala, a pocos metros un sitio histórico de la época de los jesuitas, y un camping para ir con la familia

“Una gran oferta que sirva no sólo como un espacio donde puedo ir y comprar, capaz en la urgencia e inmediatez, y tener resuelto todo, porque puedo comprar desde alimentación hasta regionales para hacer regalos”, expresó Pastore. Y agregó: “Los productos que se ofrecen allí son productos que tienen un valor agregado, que son las formas de producción, la vida de quien los produce, hay historia, son productos con historia, son productos con calidades de producción, con sentidos, con sentires, es importante que el público los conozca”.

Concluyó aseverando que “se ofrece básicamente una experiencia, no es solamente un lugar para ir a hacer una compra y volverse, más allá de que también se pueda hacer eso, pero es todo, invita al lugar a recorrer, a visitarlo y a conocerlo un poco más en detenimiento y conocer todo lo que es la producción artesanal y el trabajo de todas estas cooperativas que van a participar”.

  • Hoy jueves, el Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio estarán en la plaza Crisanto Gómez

    Hoy jueves, el Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio estarán en la plaza Crisanto Gómez

    El Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo los distintos sectores de la ciudad para acercar servicios y fortalecer la economía local. En esta oportunidad, estarán presentes en la Plaza Crisanto Gómez, ubicada en Av. Alem y Acosta Villafañez, el próximo jueves 6 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas. Durante…

  • Quedó inaugurado el primer Mercado Cooperativo Productivo de Catamarca

    Quedó inaugurado el primer Mercado Cooperativo Productivo de Catamarca

    Para impulsar un nuevo eje de desarrollo productivo en nuestra provincia, con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se inauguró el primer Mercado Cooperativo Productivo gestionado por la Cooperativa Moliendas del Ambato y apoyado por el Estado Provincial. El corte de cinta tuvo lugar este…

  • Hoy jueves, CATA reabre con su muestra permanente

    Hoy jueves, CATA reabre con su muestra permanente

    La Secretaría de Gestión Cultural informa que el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) permaneció cerrado al público hasta ayer miércoles 12 de noviembre, debido al desmontaje de la 17º Feria del Libro de Catamarca, que tuvo lugar en este espacio cultural. CATA vuelve a abrir sus puertas hoy jueves 13 de noviembre en sus horarios…

  • Este jueves son los alegatos en el juicio por tortura y muerte a un albañil en Posadas: el tribunal ordenó que seis ex policías queden detenidos

    Este jueves son los alegatos en el juicio por tortura y muerte a un albañil en Posadas: el tribunal ordenó que seis ex policías queden detenidos

    El tribunal ordenó que los seis imputados permanezcan detenidos hasta la lectura de la sentencia, prevista para el 18 de noviembre. La medida busca garantizar su presencia durante todo el proceso judicial. Los ex policías Lourdes Tabárez, Ricardo Escobar, Lucas Nahuel Saravia, Carlos Servián, Carlos Da Silva y Carlos Alberto Zidorak fueron detenidos nuevamente este miércoles en…

  • Quiénes cobran hoy jueves 13 de noviembre, según ANSES

    Quiénes cobran hoy jueves 13 de noviembre, según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento. Pensiones No Contributivas Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su…

  • Diputados kirchneristas de Catamarca tienen miedo de implementar la Boleta Única de Papel

    Diputados kirchneristas de Catamarca tienen miedo de implementar la Boleta Única de Papel

    Oficialismo y oposición se cruzaron este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, ante la posibilidad de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios provinciales. La iniciativa, impulsada por distintos sectores, fue boicoteada por el peronismo, que votó en contra de su tratamiento preferencial para el 26 de noviembre. El…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4