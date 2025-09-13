Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Quedó inaugurada la planta productora de litio de Zijin-Liex en Fiambalá: la palabra de Raúl Jalil (Video)

Ayer viernes, quedó formalmente inaugurada la planta productora de carbonato de litio del proyecto Tres Quebradas, en Fiambalá, Tinogasta, operado por la empresa minera china Zijin-Liex. Se trata de un acontecimiento histórico en la minería de la provincia, ya que es el segundo proyecto de litio en producción en Catamarca, después de Fénix. 

El acto oficial contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el presidente de Zijin, Chen Jinghe; el CEO en Argentina, Gao Jianneng; el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot; la senadora nacional Lucía Corpacci; la diputada nacional Silvana Ginocchio; el intendente Raúl Úsqueda, legisladores, funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales.

Además del discurso del gobernador Raúl Jalil, que acompaña en video esta nota, el primer mandatario habló con Radio TV Valle Viejo, anticipando, entre otras cosas, la recuperación del complejo termal de Fiambalá, y del futuro de la minería en Catamarca: “Vamos a duplicar creo el año que viene las exportaciones y eso favorece al país, favorece a Catamarca”.

-¿El Paso San Francisco va a cumplir un rol importante cree usted en esta situación?

-Sí, esto le da un impulso al Paso San Francisco, pero necesitamos otros proyectos, y en eso estamos trabajando.

-Usted anunciaba también otras inversiones.

-Sí, hoy entregamos casas, la terminal, y tenemos dos convenios que vamos a firmar con el intendente sobre la recuperación de las termas, el complejo de las termas, que él ya ha entrado en una etapa de negociación con la cámara, y el polideportivo.

-¿En lo que hace el aspecto del medio ambiente?

-En lo que hace el medio ambiente la gente se puede quedar tranquila en este aspecto, se tiene mucho control ambiental, social y económico. Usted ve la magnitud de la planta, para poder ir cambiando la matriz económica, y bueno en los próximos meses también creo que vamos a estar inaugurando la planta de Galaxy lo que era Galaxy que ahora también es Río Tinto así que vamos a duplicar o casi triplicar la producción del año que viene.

-¿La mano de obra local va a ser importante también?

-Sí, estuvieron tomando gente la semana pasada. Lo que pasa es que la minería tiene cuatro etapas: exploración, construcción, que es cuando más toman mano de obra la empresa y después cuando empieza a producir de a poquito, va tomando mano de obra. Estamos dando un paso muy importante en Catamarca.

-¿Con qué proyección este proyecto?

-Bueno, ya lo ha dicho el presidente Chen, que la proyección es ochenta mil toneladas y esta planta es la primera de veinte mil toneladas.

-¿Y en años cuánto sería?

-Yo tengo entendido que las proyecciones son de muchos años, más de treinta años, va a servir para cambiar la matriz económica. Hablamos con Gustavo (Aguirre), de AOMA, sobre la pérdida de trabajo, me contaba que tuvieron 11.000 puestos de trabajo en todo el país. Creo que esto va a aportar algo. Lo que estoy tratando es que no caiga, como en el caso de los textiles, la cantidad de trabajadores.

El discurso del gobernador Raúl Jalil:

  • Dos jóvenes de 20 años murieron este sábado por un violento choque contra un camión

    Dos jóvenes de 20 años murieron este sábado por un violento choque contra un camión

    Dos jóvenes murieron por un terrible choque que protagonizaron contra un camión en el interior de la provincia de Córdoba. La Policía confirmó que el suceso fatal se produjo este sábado 13 de septiembre por la madrugada y también dejó un tercer hombre herido de gravedad. El suceso se produjo en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52, donde un Fiat Cronos, en el que estaban…

  • Catamarca: el Hospital San Juan Bautista insta a donar sangre

    Catamarca: el Hospital San Juan Bautista insta a donar sangre

    El Hospital Interzonal San Juan Bautista, como Centro Público de mayor complejidad de la provincia, recibe a diario los casos más críticos de salud. Entre ellos, las urgencias por siniestros viales graves, cirugías de alta complejidad, tratamientos oncológicos y pacientes con enfermedades que requieren transfusiones periódicas. En todos estos escenarios, la sangre es un recurso…

  • Allanan la casa de una mujer en Catamarca, le secuestran cocaína y quedó detenida

    Allanan la casa de una mujer en Catamarca, le secuestran cocaína y quedó detenida

    En la noche de ayer, a las 21:30, luego de una tarea investigativa iniciada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la Manzana “Q” del barrio Mi Jardín. Al irrumpir en el inmueble,…

  • Máximo Kirchner cruzó a los seguidores de Kicillof: “Si creen que el triunfo fue de Axel, que festejen”

    Máximo Kirchner cruzó a los seguidores de Kicillof: “Si creen que el triunfo fue de Axel, que festejen”

    El referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, relativizó este viernes el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el triunfo peronista en las legislativas y sostuvo que, según su espacio político, “ganó la gente”. “Los que crean que el triunfo fue de Axel, está muy bien, que festejen. A mi eso no me desvela. Nuestra interpretación es que…

  • Catamarca: Fiambalá proyecta la construcción de un Polideportivo y la puesta en valor de las Termas

    Catamarca: Fiambalá proyecta la construcción de un Polideportivo y la puesta en valor de las Termas

    En el marco de la visita a Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Fernando Monguillot, y el intendente de la localidad, Raúl Úsqueda, rubricaron un acuerdo para avanzar en dos obras de gran relevancia para la comunidad: la construcción del Polideportivo de Fiambalá y la puesta en valor…

  • Un comisionado tucumano atropelló y mató a una mujer y luego se dio a la fuga

    Un comisionado tucumano atropelló y mató a una mujer y luego se dio a la fuga

    La comuna de El Cercado, departamento de Monteros, atraviesa horas de conmoción tras un hecho que sacudió a toda la comunidad: el atropello y muerte de Silvia Robles, una reconocida vecina de 62 años, que fue embestida mientras circulaba en bicicleta por la ruta 325. El responsable del siniestro habría sido nada menos que el…