Quedó firme la condena a perpetua para Naim Vera, el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a prisión perpetua para Naim Vera, el femicida que asesinó a Brenda Micaela Gordillo en marzo de 2020, uno de los casos que más impacto generó en la provincia de Catamarca. El caso llegó al máximo tribunal luego de que la defensa de Vera, condenado en junio de 2021, presentara una queja tras la confirmación de la sentencia por la Corte de Justicia de Catamarca en 2022.

Los jueces Horacio RosattiCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso extraordinario era “inadmisible”, según la resolución, y desestimaron la presentación directa de la defensa. De acuerdo a la reconstrucción de la acusación, el asesinato ocurrió en la madrugada del 1 de marzo de 2020. Vera, que en ese momento tenía 20 años y estudiaba medicina, citó a Brenda en un dúplex propiedad de su abuela ubicado sobre la calle Ayacucho Norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca. Esa fue la escena del crimen.

Los dos mantenían una relación desde fines de noviembre de 2019, aunque al momento del hecho el vínculo ya presentaba conflictos porque Brenda le había contado a Vera que creía estar embarazada y no quería abortar, como él le exigía. Vera, que pensaba mudarse a estudiar a Córdoba, empezó a buscar una forma de “deshacerse” de la joven, sostuvo la fiscalía.

En esa línea, la investigación reveló que Vera incluso pidió ayuda a sus amigos y llegó a pensar en contratar a un sicario para atacar a Brenda con un arma blanca: el plan era acuchillara en la panza para que perdiera el embarazo. En charlas con conocidos, además, el condenado llegó a comentar: “Si vamos al casino y ganamos, compro tres botellas de alcohol para quemarla”. La fiscalía determinó que los amigos nunca pensaron que podía llegar a cometer el hecho. Aquella noche de marzo, las cámaras de seguridad confirmaron que Brenda llegó a la propiedad a las 1.48 de la madrugada. Nunca más se la volvió a ver con vida.

La autopsia constató que la joven tenía una clara desventaja física frente al agresor -medía 30 centímetros menos que su agresor- y no llegó a defenderse. Vera la mató asfixiándola con una prenda de ropa en la boca. Después tomó las botellas de alcohol que había adquirido y trató de incinerar el cuerpo en la parrilla del dúplex.

El femicida obtuvo una camioneta prestada por su padre esa misma noche, donde trasladó los restos y una pala. Además, tiró una bolsa con objetos que limpió del asador en un contenedor de basura ubicado en la esquina de la vivienda y luego enterró el cuerpo en la ruta provincial 4.

Ya en el amanecer, llegó hasta la casa de su mejor amigo. Le tocó el timbre y por el portero eléctrico le dijo: “La cagué, la maté a Brenda”. Más tarde hizo lo propio con sus familiares, quienes decidieron finalmente entregarlo a la Policía provincial.

Inicialmente, Vera mintió ante las autoridades: dijo que la víctima se había caído de las escaleras y que había descartado el cuerpo por miedo a que lo inculpen. Esa versión quedó descartada por la autopsia, que además reveló que Brenda no estaba embarazada, incluso no podía estarlo: tenía un quiste en el útero que le impedía tener hijos.

La causa avanzó hasta que, en mayo de 2021, el tribunal de la Cámara Penal N°1, integrado por los jueces Fernando EstebanMauricio Navarro Foressi Carlos Moreno, decidió darle la pena máxima al joven de 21 años por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio”.

“Quiero pedir mis más sinceras disculpas a la familia de Brenda y a toda la sociedad en general”, manifestó Vera antes de conocer el fallo en su contra.

