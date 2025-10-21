Qué se sabe del narco venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal y su supuesto financiamiento al kirchnerismo

Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, fue director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana entre 2004 y 2011, bajo el gobierno de Hugo Chávez, y entre 2013 y 2014, bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

En enero de 2014, el gobierno de Maduro lo nombró cónsul en Aruba. En julio de ese año fue arrestado en virtud de una orden de arresto internacional emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero, tras negociaciones diplomáticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos reconoció su inmunidad diplomática, lo declaró persona non grata y lo expulsó de Aruba.

En 2019 se distanció del régimen chavista. A principios de ese año, el opositor Juan Guaidó se proclamó “presidente encargado” de Venezuela al cuestionar la legitimidad de las elecciones llevadas a cabo en mayo de 2018. Carvajal grabó un video en el que se dirigió a Guaidó y señaló: “Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”.

En abril de 2019, la Policía española detuvo por primera vez a Carvajal por pedido de los Estados Unidos, pero quedó en libertad luego de que un tribunal decidiera denegar la solicitud de extradición del venezolano. Según reportó la CNN, una decisión del pleno de la Audiencia Nacional española ese mismo año revirtió ese fallo y la policía comenzó una nueva búsqueda para detener a Carvajal, quien para entonces ya estaba en paradero desconocido.

Carvajal fue detenido en España el 9 de septiembre de 2021, y casi dos años después, en julio de 2023 fue extraditado a los Estados Unidos, donde en un principio se declaró inocente.

¿En qué estado se encuentra su proceso judicial?

En junio de 2025, casi 2 años después de su extradición y su llegada a los Estados Unidos, Carvajal se declaró culpable de 4 delitos de narcotráfico ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”) y otros delitos relacionados con armas.

Frente a este testimonio, Robert Murphy, director interino de la Administración de Control de Drogas (DEA), señaló que “Carvajal Barrios explotó su cargo como director de inteligencia militar de Venezuela y olvidó su responsabilidad con el pueblo venezolano para perjudicar intencionalmente a Estados Unidos”, y agregó: “Tras años de intentar evadir la ley, Carvajal Barrios probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal”.

El comunicado oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalla que Carvajal y otros altos funcionarios gubernamentales y militares venezolanos actuaron desde 1999 como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, que “no solo buscó enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también ‘inundar’ a los Estados Unidos con cocaína”, y que para esto se asociaron con líderes de las FARC. El 29 de octubre próximo se conocerá la sentencia en esta causa de la Justicia norteamericana.

Las presuntas declaraciones sobre la Argentina no son una novedad

Mientras duró su detención en España, Carvajal declaró ante el juez Manuel García Castellón e involucró a distintos gobiernos extranjeros a los que supuestamente el chavismo habría financiado de forma irregular a través de la petrolera estatal PDVSA. “El gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, señala una captura del presunto “informe confidencial” aportado por Carvajal a la Justicia española.

Entre los ejemplos mencionados, figura el gobierno de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria). Esa captura y los detalles de aquella declaración ya habían sido motivo de debate en octubre de 2021, hace 4 años. En aquel momento, diversos medios argentinos dieron cuenta de estas declaraciones, pero también medios de otros países, ya que se mencionaba a políticos de distinta nacionalidad.

Tal repercusión tuvo aquella declaración que el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, solicitó vía exhorto diplomático que la Justicia española envíe una copia de esas declaraciones a los tribunales argentinos, “como así también de todo documento que hubiera aportado o que obrare en el respectivo proceso penal en ese país que se vincule con posibles envíos de dinero a la República Argentina”. Desde el juzgado informaron a Chequeado que España no contestó el exhorto.

En los últimos días, esa captura con fragmentos de la presunta declaración de Carvajal se difundió como una novedad, a raíz de una publicación del medio español The Objective el 17 de octubre. Pero, como se señaló, es un documento de archivo. Este medio señala que, “según aseguran fuentes cercanas al ex espía chavista (…), ‘El Pollo’ está dispuesto a contarlo todo”.

Según ese mismo escrito, además de la Argentina, el venezolano habría enumerado diversos movimientos y gobiernos que fueron financiados con dinero proveniente del Estado venezolano: Evo Morales, en Bolivia; Lula Da Silva, en Brasil; Fernando Lugo, en Paraguay; Ollanta Humala, en Perú; Manuel Zelaya, en Honduras; Gustavo Petro, en Colombia; el Movimiento Cinco Estrellas, en Italia; y Podemos, en España.

