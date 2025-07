Qué pasará con los pastores de los $100.000 convertidos en USD 100.000: “Tienen que demostrar el milagro, y el milagro no existe”

En Chaco, un líder religioso afirmó que $100.000 en efectivo se transformaron de manera directa en USD 100.000. La declaración surgió en el marco de una entrevista brindada a medios locales, en la que el pastor aseguró que la conversión había ocurrido por intervención divina, sin transacciones intermedias ni operaciones financieras documentadas.

El episodio atrajo la atención pública. Sin embargo, más allá del impacto mediático, el caso plantea pocos interrogantes legales vinculados al cumplimiento tributario, ya que -como es lógico- las normas fiscales argentinas no contemplan sucesos sobrenaturales como mecanismo de justificación patrimonial.

En este contexto, especialistas en temas impositivos analizaron cómo procedería el fisco nacional, en caso de una inspección. La jurisdicción corresponde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo en el que prefirieron no hacer declaraciones ante la consulta del sitio Infobae.

Consultado por este medio, el contador tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, explicó que si la ARCA iniciara una inspección, la entidad religiosa involucrada tendría la carga de probar el origen de los fondos.

“Si tiene una inspección de ARCA, lo que tiene que demostrar es el origen de los dólares. Esto es lo mismo que cuando una persona compra dólares en negro con pesos no declarados y luego adquiere un inmueble. Si no tiene comprobantes, el fisco presume un incremento patrimonial no justificado”, explicó Domínguez.

El tributarista planteó que la administración fiscal provincial no validaría una explicación basada en hechos sobrenaturales: “Lo que están diciendo es ‘yo tenía $100.000 en una caja de seguridad y uno a uno se me convirtió en USD 100.000’. Eso no tiene ninguna defensa ante una fiscalización de ARCA. Tienen que demostrar el milagro. Y el milagro no existe”.

“Si hubieran dicho ‘esto lo recibimos en donaciones’ y tuvieran comprobantes, podrían decir que son ingresos sobre los cuales no tienen que tributar. Pero están diciendo que es un milagro, que tenían $100.000 y les aparecieron USD 100.000. Eso no se va a aceptar. Es un incremento patrimonial no justificado”, aseguró Domínguez.