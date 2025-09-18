Qué dirigentes políticos participaron de la marcha contra los vetos de Milei

Mientras en el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados ratificaba un contundente rechazo al veto presidencial de las leyes de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires marcharon columnas de alumnos, docentes, agrupaciones y hasta personajes políticos que se sumaron al reclamo.

De esta forma, los alrededores del parlamento nacional volvieron a ver una multitud recorriéndolos, en defensa de la educación pública de calidad en las universidades y el respaldo al funcionamiento del hospital Garrahan, pero también a otros centros de salud que cuidan a niños enfermos.

Uno de los rostros más visibles en la movilización fue el del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quienencabezó la columna del espacio que lidera, Movimiento Derecho al Futuro, en la Marcha Federal Universitaria.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, escribió el gobernador bonaerense en X.

En esta movilización también dijo presente el senador nacional Martín Lousteau. El legislador marchó al frente del grupo de la Unión Cívica Radical, expresando su apoyo al financiamiento universitario y a la asignación de fondos para la pediatría.

Poco después de las 16, una columna numerosa salió desde la intersección de Callao y Tucumán y avanzó por Avenida Corrientes hacia el Congreso.

El ministro de otra cartera también participó. Gabriel Katopodis, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Además de hacerse presente, compartió un mensaje en las redes sociales: “Miles de estudiantes, docentes, profesionales y familias estamos otra vez en las calles para decirle NO a Milei. La Universidad y la salud pública son orgullo y oportunidad para la Argentina. Hoy venimos a defender el futuro de nuestros pibes y pibas”.