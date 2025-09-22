Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Putin amenazó a Occidente con responder si cree que Rusia está bajo riesgo: “No será con palabras, sino con medidas militares”

El presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió que podría prolongar por un año el último tratado de desarme nuclear aún vigente con Estados Unidos, que expira en febrero de 2026, pero advirtió que Rusia está dispuesta a responder a cualquier amenaza estratégica “no con palabras, sino con medidas técnico-militares”.

En una reunión televisada de su Consejo de Seguridad, Putin condicionó la oferta de prórroga del Nuevo START (START III) a que Washington actúe de “manera análoga” y se abstenga de dar pasos que “minen o destruyan la actual equivalencia” en las capacidades de disuasión nuclear. La declaración representa un gesto inesperado en un contexto de relaciones bilaterales extremadamente tensas, al tiempo que deja claro el creciente descontento de Moscú con las políticas de defensa occidentales.

“Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir por espacio de un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III”, declaró Putin. “Creemos que esta medida solo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión”.

El tratado, firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitri Medvédev —hoy en día uno de los dirigentes rusos más beligerantes—, limita a 1.550 el número de cabezas nucleares estratégicas desplegadas y a 700 los vectores (misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados) para cada parte. También establecía un mecanismo de verificación mutua con inspecciones in situ, que Moscú suspendió en febrero de 2023 en protesta por el apoyo occidental a Ucrania, aunque sin llegar a abandonar formalmente el acuerdo.

Putin calificó de “erróneo” y “corto de miras” que Estados Unidos considere no renovar el tratado, argumentando que tal decisión tendría un impacto negativo en los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Subrayó que Moscú considera “justificado” mantener el “statu quo” para evitar una mayor carrera armamentista.

  • Catamarca: inauguraron el tramo La Calerita-Loma Larga

    Catamarca: inauguraron el tramo La Calerita-Loma Larga

    Este lunes el Gobierno de Catamarca inauguró una nueva obra de infraestructura vial en el territorio provincial. Con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, quedó inaugurado un nuevo tramo de la obra de Ruta Provincial N°1. El tramo inaugurado…

  • El Gobierno de Catamarca avanza con la entrega de viviendas: 150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales

    El Gobierno de Catamarca avanza con la entrega de viviendas: 150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales

    Más familias catamarqueñas acceden a su techo propio. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó en la Capital una nueva entrega de viviendas que benefició a 150 familias catamarqueñas, en el marco del Plan Integral de Vivienda. La…

  • Volcó un camión que transportaba carne y la policía a los tiros impidió un saqueo

    Volcó un camión que transportaba carne y la policía a los tiros impidió un saqueo

    Un camión que transportaba carne volcó este lunes cerca del mediodía en la lateral del Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre, en Guaymallén, Mendoza. El siniestro provocó un importante caos vehicular y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona. Una gran cantidad de efectivos policiales y de Bomberos se encuentran desplegados en la zona, trabajando para…

  • Catamarca: detienen a un joven delincuente y recuperan elementos robados

    Catamarca: detienen a un joven delincuente y recuperan elementos robados

    Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 7, por un joven de 19 años de edad, quien expresó que una persona del sexo masculino lo habría amenazado con un arma blanca tanto a él, como a su hermano, luego de tareas de su especialidad, personal de la División Investigaciones de la Policía…

  • Putin amenazó a Occidente con responder si cree que Rusia está bajo riesgo: “No será con palabras, sino con medidas militares”

    Putin amenazó a Occidente con responder si cree que Rusia está bajo riesgo: “No será con palabras, sino con medidas militares”

    El presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió que podría prolongar por un año el último tratado de desarme nuclear aún vigente con Estados Unidos, que expira en febrero de 2026, pero advirtió que Rusia está dispuesta a responder a cualquier amenaza estratégica “no con palabras, sino con medidas técnico-militares”. En una reunión televisada de su Consejo de Seguridad, Putin condicionó la…

  • Catamarca: taller de Escritura Creativa en la Biblioteca Julio Herrera

    Catamarca: taller de Escritura Creativa en la Biblioteca Julio Herrera

    La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 429) será escenario de un taller de escritura creativa, que se dictará este jueves 25 de septiembre de 18 a 20 hs. “Escribir es abrir una ventana al funcionamiento de la mente humana”, señala María Sol Licari, quien coordinará la actividad. Además de impartir talleres, Sol comparte…

Anuncio
Anuncio
Anuncio