Punto C: el nuevo espacio comercial en Catamarca que le da vida al corazón de la Capital

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recorrió Punto C, un flamante espacio comercial y gastronómico que abrió sus puertas en pleno centro de la ciudad. El emprendimiento no solo apuesta a dinamizar la economía local, sino que además ya generó 40 nuevos puestos de trabajo para los catamarqueños.

El edificio, considerado uno de los más emblemáticos de la ciudad, fue completamente renovado y transformado en un punto de encuentro, desarrollo y proyección para emprendedores y vecinos.

Punto C reúne una variada propuesta gastronómica y comercial. Entre sus espacios se destacan una cafetería artesanal, una tienda de indumentaria, una cava en el sótano con degustaciones de fiambres y vinos, y en el primer piso un restaurante especializado en carnes y sushi.

Además, en la planta alta se proyecta la apertura de un espacio para after office y eventos sociales, mientras que en el frente del complejo se instalará un local de ropa masculina.

En total, el emprendimiento reúne a más de 40 trabajadores, quienes dan vida a un proyecto que busca convertirse en un ícono de la gastronomía, el comercio y la cultura urbana de Catamarca.

Durante la recorrida también acompañó el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, los propietarios de los locales comerciales, entre invitados.