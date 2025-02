Pullaro tildó de “disparatado” el pedido de juicio político contra Milei

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro habló este martes sobre el escándalo cripto en el que está involucrado el presidente de la Nación, Javier Milei. Pidió ser prudentes a la hora de encarar el tema y tildó como “disparatada la idea de juicio político” que presentó el diputado Socialista Esteban Paulón.

“Nosotros tenemos que intentar que no se erosione la figura del presidente, porque eso le hace mal al país. Tenemos que dejar que las instituciones puedan trabajar, ver lo que sucedió y por supuesto tenemos que estar todos juntos para poder salir adelante”, resumió Pullaro en Cada Día (El Tres).

Las declaraciones del gobernador se dieron en el ingreso a la Bolsa de Comercio de Rosario donde participa de una reunión junto con el ex presidente Mauricio Macri. Cuando se le consultó por el pedido de juicio político que presentó el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, quien forma parte del frente Unidos que gobierna la provincia, Pullaro fue tajante: “Me parece sinceramente disparatada la idea, no la acompaño”.

“Ni juicio político, ni nos van a encontrar a nosotros erosionando la figura del presidente de la Argentina porque eso le hace mal al país e influye de manera negativa a la provincia”, aseveró.

En ese sentido, planteó que su objetivo es discutir “cómo Argentina logra resolver los problemas y las dificultades que tiene”. “Eso no lo vamos a hacer si nos estamos peleando, tironeando o si en alguna situación terminamos diciendo cualquier cosa. La forma de salir adelante es si estamos todos juntos, unidos, en un modelo de Nación y provincia”, concluyó.