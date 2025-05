Pueblada en Jujuy por la desaparición de una joven: encontraron restos óseos y quemaron la casa de uno de los sospechosos

Cinco hombres fueron detenidos el domingo último en el marco de la búsqueda de la joven Tamara Soledad Fierro, de 29 años, madre de una niña pequeña, que está desaparecida desde el sábado último en la localidad de Fraile Pintado, en Jujuy.

Para mayor zozobra de su familia, que el domingo inició la búsqueda por su cuenta ante la demora de la Polilcía, ayer, ya con la participación de efectivos de distintas dependencias, se hallaron restos óseos calcinados cerca del Club Defensores de Fraile Pintado, cuando se rastrillaba un descampado donde hay un basural.

Se había montado un gran operativo en esa zona, desde las 9 y a las 15 horas encontraron los restos humanos en un descampado lleno de maleza y residuos en la calle Joaquín Carrillo del barrio Los Lapachos.

Pasadas las 18.30 el fiscal regional José Blanco confirmó que los restos iban a ser trasladados a la morgue judicial para identificar si corresponden a Tamara Fierro. El fiscal detalló que en los rastrillajes “cercanos al matadero, un sector donde tiran basura y la queman”, se detectó “una quemazón y personal de Criminalística encontró los restos óseos”.

Blanco indicó que muestras de estos restos se van a cotejar con los familiares directos para determinar si son de la joven desaparecida. Si bien dijo que la fiscalía no está en condiciones de decir si se trata de Tamara o no, dijo que tienen “indicios ciertos, por estas horas no se dieron denuncias de otras personas desaparecidas”. Las muestras a los familiares se tomarán hoy.

“La semana próxima estarían los datos para saber sí son compatibles y corresponden con la joven desaparecida y en el caso que no lo sea debemos establecer de quién se trata”, agregó el fiscal.

El fin de semana la familia de Tamara realizó rastrillajes en la zona, en la casa de Diego Castro, a la que se la vio ingresar, en la calle Gurruchaga del barrio San Cayetano. Las cámaras de seguridad registran que la joven ingresó a las 8 de la mañana del sábado. Castro fue detenido, señalado como el responsable, y también fue detenido también Moisés Liberali (padre de la hija de Tamara), ambos fueron llevados a la Seccional de Ledesma, y se sabe que hay tres detenidos más.

Tamara no salió de ese domicilio. El fondo de la casa de Castro tiene conexión con otras viviendas. En imágenes de las cámaras de seguridad solo se ve salir a un hombre, que se lleva la moto de Tamara. Por el relato de la madre de la joven se sabe que la arrojó fuera de su casa con la llave puesta y se retiró. El último contacto de Tamara fue el mediodía del sábado, cuando le envió un mensaje a su madre preguntado por su hijita.

Al momento de ser detenido Castro tenía mordeduras y arañazos en el cuerpo, y los habría justificado diciendo que se lastimó cuando caminaba por el monte cercano a su casa.

Vecinos comentaron que cuando los policías ingresaron a esta vivienda, el domingo, se encontraron con el lugar muy limpio, con olor a desinfectantes y perfumes en exceso.

Se allanaron tres viviendas. En una de ellas encontraron un bolso con estupefacientes.

Ayer el fiscal Blanco dijo que tras la denuncia de la familia, el domingo último, el ayudante fiscal Miguel Orihuela activó el protocolo de búsqueda de personas. Sin embargo, vecinos contradicen esta afirmación y afirman que recién se inició la búsqueda cuando protestaron en las puertas de la Seccional.

“No voy a ser hipócrita, no me imagino el dolor de una madre ante la búsqueda desesperada de un hijo desaparecido”, dijo el fiscal regional. “Sí, darle garantías de que vamos a hacer todo el esfuerzo desde la fiscalía y el MPA (Ministerio Público Fiscal) como en otros casos”, sostuvo. Y reseñó: “Hacía tiempo que no teníamos un caso de estos en la zona, después de la joven Marlen, en Chalicán, y las hermanas Gorosito, de Yuto”.

Ayer el pueblo de Fraile Pintado se levantó pidiendo justicia, la manifestación fue a la Seccional 40 de la Policía reclamando que se busque a Tamara Fierro. La joven era conocida en el pueblo, provenía de una familia humilde y militaba en la Corriente Clasista Combativa (CCC).

El enojo solo fue en aumento durante el día. Y anoche la protesta seguía, frente a la casa de Diego Castro, con quema de gomas.

Familiares de la joven convocaron a marchar este martes a la plaza Gorosito de Fraile Pintado, a las 8.30 horas, para pedir justicia y celeridad.

En tanto que en San Salvador de Jujuy, la organización Padres y Madres del Dolor marcharán para pedir justicia por casos de femicidio, de homicidios y de bullyng.

Si se confirmara que Tamara Fierro fue asesinada, éste sería el tercer femicidio en casi 23 días, en una provincia que todavía sigue en emergencia por violencia de género. El 3 de mayo fue asesinada la adolecente Angelina González, de Pampa Blanca, y el 11 de mayo, Paola Vargas, de Alto Comedero.

Ayer el Colectivo de Mujeres de Libertador expresó “su profunda preocupación y solidaridad ante la desaparición de Tamara Soledad Fierro, vista por última vez el sábado pasado en Fraile Pintado. Exigimos a la fiscalía y autoridades correspondientes actuar con urgencia y compromiso, ya que estas primeras horas son decisivas. No podemos permitir la indiferencia institucional ante la desaparición de una mujer”.