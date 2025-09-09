Psiquiatra de Salta se suma al análisis del perfil del presunto asesino serial de Jujuy

El caso de Matías Jurado, presunto asesino serial detenido en Jujuy, suma una nueva etapa con la incorporación de una psiquiatra del Ministerio Público de Salta. La profesional colaborará con los peritos locales para analizar en profundidad el perfil psicológico del acusado.

Esta nueva intervención se suma al trabajo interdisciplinario que ya cuenta con análisis genéticos, pericias forenses y estudios psicológicos, buscando comprender las motivaciones detrás de los crímenes cometidos en el barrio Alto Comedero.

Jurado está acusado de homicidio con extrema violencia a personas en situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, se confirmaron cuatro víctimas mediante pruebas de ADN, pero se investigan posibles casos adicionales vinculados al imputado.

El fiscal general Sergio Lello Sánchez informó que se está revisando la tarjeta SUBE de Jurado para reconstruir sus movimientos y determinar si hubo más víctimas. Además, en la casa del acusado se recolectaron abundantes muestras biológicas que podrían ampliar la investigación.

Las autoridades continúan con las pericias, que incluyen inspecciones, testimonios y estudios especializados para consolidar el perfil del presunto asesino. La causa sigue abierta para esclarecer todos los hechos y ampliar el número de imputaciones si corresponde.

El caso Jurado mantiene en vilo a la sociedad jujeña, con expectativas puestas en los resultados de los nuevos análisis que suman voces expertas para aportar claridad en esta compleja investigación.