Proponen que farmacias puedan elaborar y dispensar cannabis medicinal personalizado en Santa Fe

El diputado Marcos Corach (PJ) presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que habilita a las farmacias de la provincia a elaborar y dispensar medicamentos personalizados a base de cannabis, siempre bajo prescripción médica. El objetivo es garantizar el acceso seguro, legal y profesional a tratamientos con este componente.

Actualmente, en el sistema de salud formal solo existen productos genéricos con fórmulas fijas, que no se adaptan a las necesidades específicas de muchos pacientes. Esta limitación obliga a recurrir al mercado informal, a judicializar tratamientos o directamente a resignarse a no recibir la terapia adecuada.

El proyecto busca cubrir ese vacío legal y sanitario, permitiendo que las farmacias preparen fórmulas magistrales —como ya ocurre con otros medicamentos— en base a materia prima vegetal de cannabis legalmente autorizada y con todos los controles de calidad, trazabilidad y seguridad.

La iniciativa establece que estas formulaciones deberán realizarse en farmacias habilitadas, por profesionales farmacéuticos, con receta médica detallada y supervisión del Ministerio de Salud. Además, obliga a las obras sociales, incluido Iapos, a cubrir estos tratamientos cuando estén indicados por un profesional de la salud.

“La salud no puede depender del azar ni del mercado negro. Este proyecto viene a dar una respuesta concreta, segura y profesional a miles de personas que hoy están desprotegidas. No es solo una propuesta sanitaria, es también una política de justicia social y de dignidad”, señala el proyecto de Corach que cuenta con el acompañamiento de las diputadas Celia Arena y Sonia Martorano.

Además de su impacto sanitario, la ley abre una oportunidad de desarrollo productivo para farmacias, laboratorios públicos y cooperativas cannábicas habilitadas, consolidando un circuito económico legal y profesional con fuerte arraigo territorial.