Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Pronostican frío para Catamarca durante el finde que viene

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos que afectarán a varias provincias del norte del país durante el fin de semana. En el caso de Catamarca, la advertencia se centra en los fuertes vientos, que también impactarán en Salta, Jujuy y La Rioja. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Aunque no se esperan lluvias, las temperaturas se mantendrán bajas en la provincia. Mañana viernes tendrá una máxima de 15°, mientras que el sábado será aún más frío, con una mínima de  y una máxima que no superará los 13°. El cielo estará despejado, pero el viento del noroeste se hará sentir con fuerza por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h.

El domingo, el fresco continuará con una mínima de  y una máxima de 16°. El cielo estará parcialmente nublado y el viento persistirá con ráfagas de hasta 50 km/h.

  • Pronostican frío para Catamarca durante el finde que viene

    Pronostican frío para Catamarca durante el finde que viene

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos que afectarán a varias provincias del norte del país durante el fin de semana. En el caso de Catamarca, la advertencia se centra en los fuertes vientos, que también impactarán en Salta, Jujuy y La Rioja. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que…

  • Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

    Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

    En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al Gobierno libertario: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con…

  • Catamarca: El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo

    Catamarca: El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo

    Otro club de la provincia está pronto a inaugurar obras en su predio. Se trata del club El Auténtico, donde se construye un playón multideportivo que será utilizado, principalmente, para la práctica del futsal. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro Eduardo Andrada, el dirigente Juan Pablo Sánchez y el equipo de la Secretaría…

  • Video: murió un arquero después de atajar un penal en un torneo de futsal

    Video: murió un arquero después de atajar un penal en un torneo de futsal

    Antonio Édson dos Santos Sousa murió tras desplomarse durante la definición por penales en los Juegos de la Semana de la Patria 2025 que se disputaron en el gimnasio Zezinho de Freitas en el municipio de Augusto Correa, en el noreste del estado de Pará, Brasil. El arquero del equipo de Sind Motos atajó un penal…

  • Jury contra Costilla en Catamarca: apartaron a Barros como fiscal acusador

    Jury contra Costilla en Catamarca: apartaron a Barros como fiscal acusador

    El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió este jueves apartar al fiscal Augusto Barros en el proceso abierto contra el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, por supuesto mal desempeño en la causa Wika, y declaró nula la acusación que había formulado, según argumentó, con el fin de “resguardar la garantía de objetividad y el debido proceso legal”. El conflicto…

  • Al Penal de Catamarca trasladaron a un abusador y un ladrón

    Al Penal de Catamarca trasladaron a un abusador y un ladrón

    Como resultado del Juicio Penal por Jurados y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación, numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de dos hombres; uno de 64 años de edad y el restante de apellido Cedrón (30), hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad…