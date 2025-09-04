Pronostican frío para Catamarca durante el finde que viene

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos que afectarán a varias provincias del norte del país durante el fin de semana. En el caso de Catamarca, la advertencia se centra en los fuertes vientos, que también impactarán en Salta, Jujuy y La Rioja. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Aunque no se esperan lluvias, las temperaturas se mantendrán bajas en la provincia. Mañana viernes tendrá una máxima de 15°, mientras que el sábado será aún más frío, con una mínima de 5° y una máxima que no superará los 13°. El cielo estará despejado, pero el viento del noroeste se hará sentir con fuerza por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h.

El domingo, el fresco continuará con una mínima de 6° y una máxima de 16°. El cielo estará parcialmente nublado y el viento persistirá con ráfagas de hasta 50 km/h.