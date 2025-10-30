Promueven la jerarquización del área de discapacidad en Catamarca

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió al defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, para planificar el trabajo orientado a jerarquizar las estructuras y áreas de discapacidad de la provincia.

En la reunión también participaron los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; de Salud, Johana Carrizo; de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la secretaria de Estado de Gabinete, Luz María Soria, y la asesora General de Gobierno, Mara Murua.

En la ocasión, se acordó trabajar en una agenda integral sobre discapacidad, con la finalidad de poder jerarquizar las áreas que atienden esta problemática, además de estructurar un esquema de actividades que tengan una visión articuladora entre las distintas realidades que se dan en las personas que afrontan las distintas condiciones de discapacidad.

El mandatario provincial se comprometió a avanzar en la temática y darle la relevancia que merece, además de instrumentar todas las acciones necesarias para optimizar el servicio que actualmente brinda la provincia en esta materia.