Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Programa Hogar ANSES para el gas envasado: requisitos y fechas de pago confirmadas

En agosto de 2025, ANSES continúa con el pago del Programa Hogar, un subsidio que cubre el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos para familias que no tienen conexión a la red de gas natural.

El beneficio se deposita de forma directa y mensual, junto con otros pagos del organismo, siguiendo un calendario según la terminación del DNI.

Este mes, el acceso al Programa Hogar requiere cumplir con requisitos de ingresos y condiciones específicas para garantizar que el subsidio llegue a los hogares que más lo necesitan.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios.

Fechas de pago del Programa Hogar ANSES en agosto 2025

ANSES informó que el pago del Programa Hogar para agosto se realizará desde el viernes 8 hasta el jueves 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Desde el organismo remarcaron que “los pagos de este mes se liquidan junto con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones Universales, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI”. Esto significa que los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para cobrar, ya que el depósito se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en agosto

Para recibir el subsidio, el hogar no puede tener ningún integrante con una conexión de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. El ingreso total del grupo familiar debe ser igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, o hasta la categoría C si son monotributistas.

En caso de que un miembro del hogar posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se eleva a tres salarios mínimos o categoría D en monotributo.

Además, se establecen topes diferenciados para ciertas regiones: en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el máximo permitido es de 2,8 salarios mínimos o categoría D; y si hay una persona con discapacidad, el límite sube a 4,2 salarios mínimos o categoría E.

ANSES recomienda a quienes soliciten el beneficio que verifiquen su situación en la sección “Mis Cobros” dentro de la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán confirmar si el subsidio fue asignado o si es necesario iniciar el trámite.

Motivos por los que ANSES puede suspender el pago en agosto

El pago del Programa Hogar puede interrumpirse si el grupo familiar supera el tope de ingresos permitido. En la mayoría de las provincias, el límite es de dos salarios mínimos o tres en caso de discapacidad; en las provincias patagónicas, es de 2,8 salarios mínimos o 4,2 si hay un integrante con CUD.

Otro motivo de suspensión es la detección de una conexión de gas natural activa o la existencia de un medidor de gas operativo en el domicilio. En estos casos, el titular debe gestionar un certificado de negativa ante la empresa prestadora y presentarlo en ANSES para evitar la baja del beneficio.

También se suspende el pago si más de una persona dentro del hogar cobra el mismo subsidio, si se detecta cobro duplicado o si el beneficiario deja de retirar el monto durante tres meses seguidos. En estas situaciones, es necesario solicitar un turno en ANSES y presentar la documentación para regularizar la situación y volver a acceder al programa.

  • Catamarca: Educación firmó convenios para prácticas profesionalizantes con empresas agroindustriales de Capayán

    Catamarca: Educación firmó convenios para prácticas profesionalizantes con empresas agroindustriales de Capayán

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología firmó convenios con empresas agroindustriales del departamento Capayán para que estudiantes de la Escuela Agrotécnica de Nueva Coneta realicen sus prácticas profesionalizantes, aplicando en entornos reales de trabajo los conocimientos adquiridos durante sus siete años de formación técnica. Las empresas que recibirán a los jóvenes son: Campo Integral…

  • Catamarca: el fiscal Costilla, a juicio por la causa Wika en el inicio de septiembre

    Catamarca: el fiscal Costilla, a juicio por la causa Wika en el inicio de septiembre

    El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que el jury contra el fiscal de Instrucción Nº5, Hugo Costilla, comience el próximo lunes 1 de septiembre, en el marco de la acusación por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes, que fuera informada por el fiscal del jury, Augusto Barros. Lo acusan por su participación en la investigación…

  • Programa Hogar ANSES para el gas envasado: requisitos y fechas de pago confirmadas

    Programa Hogar ANSES para el gas envasado: requisitos y fechas de pago confirmadas

    En agosto de 2025, ANSES continúa con el pago del Programa Hogar, un subsidio que cubre el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos para familias que no tienen conexión a la red de gas natural. El beneficio se deposita de forma directa y mensual, junto con otros pagos del organismo, siguiendo un…

  • Hoy viernes no laborable: cómo se prestarán los servicios durante el fin de semana XL en la Capital de Catamarca

    Hoy viernes no laborable: cómo se prestarán los servicios durante el fin de semana XL en la Capital de Catamarca

    ✔ Recolección de ResiduosViernes 15  Sevicio reducidoSábado 16  Servicio normalDomingo 17  SIN SERVICIO ✔ Barrido Y Limpieza Viernes 20, Sábado 21, Domingo 22 ✔ Puntos GIRO Viernes 15 atención nomalSábado 16 atención normalDomingo 17  sin atención al público ✔ Camping MunicipalAbierto normalmente de 8 a 19hs ✔ Recolección diferenciada Viernes 15  Servicio normalSábado 16 Servicio…

  • Hoy viernes 15 de agosto es “día no laborable”

    Hoy viernes 15 de agosto es “día no laborable”

    El Gobierno Nacional decidió no trasladar el feriado del 17 de agosto 2025 que este año cae domingo. Paralelamente, hoy viernes 15 fue declarado como “día no laborable con fines turísticos”, lo que genera dudas sobre quiénes podrán disfrutar de un descanso extendido. Este viernes no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral:…

  • River Plate empató 0-0 ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

    River Plate empató 0-0 ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

    El Millonario y el Gumarelo no se sacaron diferencias en Asunción y todo se definirá en una semana en Núñez. El ganador casi seguro chocará en cuartos con Palmeiras, que vapuleó a Universitario en Perú. River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción en un encuentro válido por la ida…