Programa Hogar ANSES para el gas envasado: requisitos y fechas de pago confirmadas

El Programa Hogar, implementado por ANSES junto a la Secretaría de Energía, continúa en septiembre de 2025 para apoyar a los hogares de bajos ingresos que no cuentan con conexión de gas.

Se trata de un subsidio que cubre el 80% del costo de una garrafa de 10 kilos para familias que no tienen conexión a la red de gas natural.

El beneficio se deposita de forma directa y mensual, junto con otros pagos del organismo, siguiendo un calendario según la terminación del DNI.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios.

Las fechas de cobro dependen de la terminación del DNI:

DNI 0: miércoles 10 de septiembre

DNI 1: jueves 11

DNI 2: viernes 12

DNI 3: lunes 15

DNI 4: martes 16

DNI 5: miércoles 17

DNI 6: jueves 18

DNI 7: viernes 19

DNI 8: lunes 22

DNI 9: martes 23

Requisitos

Este mes, el acceso al Programa Hogar requiere cumplir con requisitos de ingresos y condiciones específicas para garantizar que el subsidio llegue a los hogares que más lo necesitan.

Los requisitos incluyen no tener conexión de gas natural, no superar los 2 SMVM de ingresos mensuales (3 SMVM si hay una persona con CUD) y cumplir condiciones especiales en provincias patagónicas, donde el tope aumenta a 2,8 o 4,2 SMVM según corresponda.

El monto del subsidio varía según la zona, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año, con aumentos durante los meses fríos y garrafas adicionales en localidades de “bajo cero” o incluidas en la Ley 27.637.