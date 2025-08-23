Productores avícolas analizan inversiones en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, recibió en Casa de Gobierno a productores avícolas que analizan inversiones en Catamarca e instalar un proceso de industrialización en el Valle Central.

Las empresas interesadas en invertir son Ovoprot Argentina y Ovosur Perú, que actualmente mantienen una importante producción e industrialización de huevos en polvo, que son exportados a mercados internacionales de Asia y Europa.

En el diálogo con el mandatario, los representantes de las firmas explicaron que se apunta a utilizar como materia prima cereales producidos en la jurisdicción de Los Altos.

De acuerdo a lo manifestado en el encuentro, la idea es que estos emprendimientos se instalen y desplieguen su producción y la industrialización de huevos en territorio catamarqueño.