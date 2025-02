Prisión preventiva de 4 meses para los gendarmes acusados de asesinar al joven Ivo Torres en Jujuy

La investigación que se sigue por la muerte de Ivo Rodrigo Torres, ocurrida la semana pasada en la ciudad de La Quiaca y por la que hay cuatro gendarmes detenidos y procesados, ahora se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal.

El cambio de jurisdicción se determinó durante la jornada de este domingo, donde además se dictó la prisión preventiva para estas cuatro personas, donde se tomó declaración sobre tres de los imputados, quedando solamente el sargento Walter Álvarez sin brindar su testimonio.

En esta audiencia, señaló el abogado de la familia del joven asesinado, Carlos Sebastián Espada, se formalizaron “las acusaciones en en contra de estos cuatro gendarmes que se encuentran acusados. Uno de ellos como autor material del delito de “Homicidio agravado en razón de de la alevosía y obviamente en razón de la condición de ser miembros de la fuerza de seguridad”, mientras que “los otros tres gendarmes que se encuentran involucrados en esta causa se encuentran como partícipes necesarios”

El fiscal Sebastián Jure del ámbito federal, es quien lleva adelante la causa y fue el que solicitó la prisión preventiva para los implicados por un plazo de 4 meses, mientras se desarrolla la investigación.

Hasta aquí, recordemos, estuvo al frente de la causa con las primeras disposiciones el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Alberto Mendivil, quien remitió los informes de la autopsia a su par federal, como así también las pericias realizadas por agentes especializados de esta oficina.

Además, hay que aclarar que durante las primeras horas de la investigación se descartó que Ivo Torres haya estado armado, sin encontrarse indicios sobre esto y algunas primeras versiones que hablaban de un supuesto enfrentamiento.

Sobre el caso

El caso, recordemos, tuvo lugar el pasado jueves en horas de la mañana, cuando una camioneta de Gendarmería Nacional con cuatro ocupantes, inició una persecución sobre una motocicleta de 200 cc. que supuestamente, habría evadido un control en la zona del Gauchito Gil, en el paraje Ojo de Agua, que se extendió hasta el barrio Praderas del Norte, donde finalmente el joven de 22 años fue ultimado de dos disparos.

Además, en las pericias realizadas, se encontró que el rodado del joven tenía siete impactos de bala 9 mm. compatibles a las armas reglamentarias utilizadas por los efectivos de GNA. Las armas, fueron secuestradas y se encuentran bajo análisis para determinar si todas o cuantas fueron utilizadas durante el tiroteo.

El pasado sábado se realizó la autopsia que determinó que Ivo Torres presentaba dos balazos: uno en su pantorrilla y otro en la espalda, siendo este último el fatal.

El abogado defensor

El letrado Carlos Espada, manifestó en cuanto a lo ocurrido en aquella fatídica jornada que “los mismos gendarmes reconocieron que venía una moto a alta velocidad y lo más importante la moto no pasó ni por un puesto de control ni tampoco, estábamos hablando de un paso fronterizo, legal o ilegal. Si no, que el joven fue detectado en la ciudad de La Quiaca. El personal de gendarmería le da la voz de alto, según estos dichos de ellos. Obviamente, él no frena y se inicia una persecución que no dura mucho y como se pudo ver en todos los videos que son de público conocimiento, la camioneta estuvo durante mucho tiempo a su alcance esta motocicleta. Es decir, tenían muchos mecanismos distintos, obviamente, a distraer para poder detenerlo. De acuerdo a la declaración de los gendarmes, Ivo habría habría cometido una infracción, de no haber frenado la voz de alto“.

“Esto está acreditado por los mismos gendarmes que declararon. Declararon todos menos a quien se lo acusa de ser el que realizó el disparo. Se inicia una serie de secuencias de detonaciones de arma de fuego. A a los pocos metros Ivo cae de su motocicleta en la adyacencia de un río seco”, relatando que algunos de los pormenores que declararon los implicados, dejan en claro que hubo una situación de intentar desviar la investigación.

Fuente: Jujuy al Momento