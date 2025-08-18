Principio de motín en el Servicio Penitenciario de Catamarca

Esta mañana de lunes se están llevando a cabo negociaciones para evitar que vaya en escalada este conflicto en el pabellón número 9 de la Unidad Penitenciaria de Miraflores. En principio estaría liderada por Jonathan Coronel, quien está purgando una condena de 16 años de prisión.

Aparentemente le habrían cortado algún tipo de beneficio, por lo que tomaron la medida de no salir al patio exterior, que por regla lo tienen que hacer luego del desayuno, y quedaron en el interior sin permitir el ingreso del personal de guardia de la unidad penitenciaria.

Ahora están aguardando un negociador para saber cuáles son las pretensiones o los beneficios que se le habrían cortado y evitar que esto recale en un motín.