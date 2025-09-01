Primeros resultados de las elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés lidera con más del 50% de los votos

El actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló con la prensa antes de la difusión oficial de los primeros cómputos. “Bueno, una gran alegría, una alegría contundente. Es un triunfo contundente, una gran alegría, así que un gusto”, afirmó.

Valdés expresó su optimismo sobre el desempeño de Vamos Corrientes, el frente que lidera y que impulsa la candidatura de su hermano, para sucederlo en la gobernación: “Ahora seguramente vamos a estar con los resultados oficiales, pero oficialmente nosotros hicimos la triunfa”, agregó el mandatario.

Por su parte, el candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, se mostró confiado en obtener la victoria en primera vuelta. “Muy contento, muy contento. Vamos a terminar de esperar los resultados, pero estamos muy contentos. Tenemos un número que nos da ganadores en primera vuelta”, afirmó.

Los hermanos Valdés llegaron acompañados por la comitiva oficial caminando por la calle 25 de Mayo, desde Casa de Gobierno hasta el búnker de campaña.