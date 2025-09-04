Radio TV Valle Viejo
Primera medalla para Catamarca en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

En la Instancia Nacional de los Juegos para Adultos Mayores, que se están desarrollando en la Ciudad de Salta, Catamarca viene destacándose. En Orientación, Teresita Toledo logró la Medalla de Plata con su segundo puesto y le entregó la primera presea a la delegación catamarqueña. Además, Nery Cedrón se ubicó cuarta, completando una destacadísima actuación para nuestros deportistas. Esta mañana compitieron el Masculino, y se aguardan los resultados.

La delegación de deportistas catamarqueños es coordinada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, disputó hoy miércoles su segunda jornada de competencia con buenos resultados. En Newcom, el equipo de Belén, conquistó un gran triunfo ante la Ciudad de Buenos Aires y se meten en la etapa definitoria invictos.

En Truco, la pareja de Tapso, El Alto se mantiene invicta tras ganarle a Río Negro. Por el lado de la disciplina de Circuito de Habilidades Motrices, que debuta este año, la dupla de Belén se ubica cuarta en la Clasificación General. En Ajedrez, los representantes de Capital y Valle Viejo lograron un gran triunfo sobre Neuquén, y cayeron con Salta.

Además, en Sapo, dentro del Femenino, Rosa Amanda Carrizo (Pomán) sigue 2° y Ana Laura Lagoria (Santa María) continúa participando. En tanto que en el Masculino, Felix Caro (Tapso, El Alto) y Ángel Altamiranda (Mutquín, Pomán) continúan metidos en el Top 10. En el Doble Femenino de Tenis de Mesa, la pareja de Pomán derrotó a Santa Fe. Hubo festejo en Tejo con la victoria del Femenino ante Salta, mientras que el Masculino perdió con San Juan. Por el lado del Padel, tuvieron sus presentaciones en Femenino con Chubut y Masculino con Río Negro con caídas.

