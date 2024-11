Primera Medalla de Oro para Catamarca en los Juegos Evita: Maire Ovejero en Ciclismo de Ruta

En la primera mañana de competencia de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata, la delegación catamarqueña a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, logró su primera presea dorada de la mano de la biker Maite Ovejero, en la especialidad 500 metros en ciclismo de ruta, disputada en Punta Mogotes.

“La verdad que no me lo esperaba, así que estoy muy contenta y feliz de haber sido la primera medalla de oro en Catamarca. La carrera estuvo muy dura, es muy explosiva, pero me vengo preparando un montón. No tengo mucha experiencia en ruta, así que esperemos mañana y pasado me vaya muy bien”, sostuvo la abanderada de la delegación, que logró así sumar su primera medalla de oro y para la comitiva catamarqueña en el inicio de la actividad para esta edición 2024 de los juegos.

Comenzó con victorias la acción en la arena, tanto para el Handball de Playa Femenino que le ganó 2-0 a Chaco como el de Voley de Playa Masculino con triunfo por 2-0 ante Neuquén. También logró el triunfo el Rugby Femenino 15-10 sobre Chaco. En atletismo, Larisa Arancibia fue quinta en los 2 mil metros de Cross Country y sexto, Tiziano Nieva.

En otros resultados, el Futsal Femenino empató 2-2 con Chaco y el Básquet 3×3 Masculino cayó 5-11 con Chubut. En Badminton, victoria del single masculino y derrotas del single femenino y doble. Por el lado del tenis, ganó el single masculino y cayeron el single femenino y el doble mixto ante Mendoza. Sigue la acción esta tarde para completar la primera jornada de competencia.