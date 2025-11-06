Prevención del suicidio en Catamarca: “El sufrimiento del otro, ¿es noticia?”

El Ministerio de Salud, representado por el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, participó del Foro “El sufrimiento del otro, ¿es noticia?”, a cargo de la Mesa Intersectorial de Prevención de Suicidio (Mintersui) que se llevó a cabo en las instalaciones del IES Maldones en la localidad de Piedra Blanca. En esta oportunidad se convocó a los alumnos de las diferentes carreras del IES, y comunidad en general, que estén interesados en abordar la problemática.

En este sentido, Carolina Álvarez, referente de Salud en la Mintersui, explicó que “estamos presentando este Foro, como propuesta para abordar la problemática de la violencia institucional y su tratamiento mediático”.

En esta línea, Álvarez destacó que “durante el encuentro tratamos la violencia digital y todo lo que tiene que ver con naturalización de la violencia en el área digital”. Asimismo, agregó que “nos preocupa demasiado la salud mental de la población, teniendo en cuenta este discurso social que transita tan livianamente sin límites; por esto proponemos reflexionar sobre el discurso social con alto contenido de violencia”.