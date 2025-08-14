Presunto asesino serial en Jujuy: el ADN de dos personas desaparecidas estaban en los restos hallados

En conferencia de prensa brindada por el fiscal Regional Guillermo Beller, se confirmó que entre los restos hallados durante la investigación que se sigue en contra de Matías Jurado, presunto asesino serial, se encontraron ADN de dos de las personas denunciadas como desaparecidas y que forman parte de las cinco investigaciones iniciales.

Los mismos, se corresponden a Jorge Anachuri de 68 años, denunciado como desaparecido el día 25 de julio y Sergio Alejandro Sosa de 25 años, cuya denuncia se realizó el día 8 de julio, ambos del presente año.

De acuerdo a lo indicado por el representante de Ministerio Público de la Acusación, aún restan varias otras muestras por cotejar –habló de alrededor de 100 otras muestras más-, por lo que lógicamente la investigación no está ni cerca de concluir.

Por otro lado, se hizo referencia a la presencia de los diferentes cuerpos de investigación de otros puntos del país que se solicitaron presten colaboración. En este sentido, se refirió a las labores de los canes de la Policía de Catamarca y a la presencia de Gendarmería Nacional con el georadar, un elemento único que permite corroborar elementos extraños en el suelo y pruebas de haber sido removido recientemente, que son los que llevarán a que finalmente el Equipo Argentino de Antropología Forense, realice las excavaciones en la casa del presunto homicida serial.



