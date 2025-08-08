Presunto asesino serial en Jujuy: cloacas, desagües, residuos y hasta los perros, todo es materia de investigación

La investigación para tratar de determinar que pasó con los restos de lo que se cree fueron las víctimas del presunto homicida serial Matías Jurado, es amplia y abarca a todos los aspectos posibles, tanto dentro del inmueble del sector 8 de Marzo de Alto Comedero, como en sus alrededores.

En este sentido, se procederá tanto a los análisis de las cloacas de la casa, como así también se pedirán los recorridos de camiones recolectores de residuos de la zona y su destino final, a fin de hacer una revisión -de poder hallarlas- de las bolsas con basura que descartaba el supuesto asesino en serie de Jujuy.

Por otro lado y luego de haber detectado restos que se presumen humanos entre la comida de los perros, los mismos serán sometidos a análisis, como así también con otros animales de la zona, teniendo en cuenta que de acuerdo a los dichos de los vecinos, Jurado sacaba basura que provocaba el amontonamiento de animales a su alrededor.

Sobre esto último, el fiscal Regional Guillermo Beller confirmó que “tenemos no solamente animales de la casa, sino también animales cercanos al lugar. Recordemos también que una de las informaciones que se dio era que él sacaba bolsa de residuos, un basural cercano y que ahí habíamos encontrado algunos restos también, algunas cosas de importancia en la investigación. Ahí había muchos perros. Por eso es que hablamos de una investigación tan compleja y que vamos a seguir tratando de cada uno de los escenarios en los cuales entendemos que hay evidencia seguir abordándolos”.

Apuntó, además el fiscal, que “nosotros abarcamos todo. Por ahí, hay algunas cuestiones que yo no detallo, pero porque entiendo que es dar mucha más información que todavía no ha sido concluyente, por lo menos en cuanto a la investigación. Nosotros estamos investigando, por ejemplo, el tema de residuos, porque entendemos que se lo llevaba en ese sentido. Entonces, contactamos con la empresa de recolección de residuos de la ciudad para ver qué día llevaban, para ver qué encontramos. Como es el caso de las cloacas de esa casa. Y ahí estamos haciendo análisis el análisis del desagüe para ver si es que hay sangre”.

“Nosotros en ese sentido, abarcamos la escena completa, lo que entendemos que es la escena primaria de manera completa, pero como no hay algún resultado concluyente, no lo informamos, pero sí todo es parte de investigación”, concluyó el fiscal.