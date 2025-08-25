Presunto asesino serial de Jujuy: identificaron dos nuevos perfiles genéticos en los restos hallados en la casa

Avances significativos se dieron durante las últimas horas en el marco de la compleja investigación que se lleva adelante contra Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy que se encuentra detenido.

El fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, le confirmó a nuestro medio que se hallaron dos perfiles genéticos nuevos entre las muestras recogidas en la vivienda del imputado, los cuales serán cotejados con las muestras de ADN brindadas por familiares de desaparecidos.

Vale mencionar que hasta este momento, Matías Jurado se encuentra imputado por los delitos de “homicidio agravado por alevosía”, dos hechos, por ser el supuesto autor de los asesinatos de Jorge Anachuri y Sergio Sosa, mientras que es investigado por la desaparición de al menos otras tres personas.

Entre las muestras recogidas, se deslizó que está descartado que correspondan a estas dos personas -Anachuri y Sosa-, por lo que el abanico de posibilidades se abre a que puedan corresponderse a Miguel Ángel Quispe de 60 años, Juan José Ponce de 51 años o de Juan Carlos González de 60 años, las otras tres personas de las que todavía se desconoce su paradero.

Durante estos días se realizarán los chequeos con las muestras ofrecidas por los familiares de estas tres personas, aunque hay que mencionar que además, otras familias también aportaron sus muestras de ADN.

Estos dos nuevos hallazgos, lógicamente, complicarán aún más la situación procesal de Jurado, que durante la semana última conoció la ampliación de su imputación y tuvo ocasión para entrevistarse con los fiscales a cargo de su caso.

Personas desaparecidas



