Presunto abuso sexual en Catamarca: lo denunció una joven de 24 años

El fiscal de instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, investiga de oficio un presunto hecho de abuso sexual contra una joven de 24 años. Hasta el momento no hay personas arrestadas en relación al hecho. La Fiscalía tomó conocimiento el domingo a través de la Maternidad Provincial, donde la joven concurrió. De inmediato se activó el Protocolo de Atención en Violencia Sexual. El informe preliminar no registró signos de lesiones externas; sin embargo, la ausencia de lesiones visibles no excluye la comisión del delito.

La joven manifestó no recordar lo presuntamente ocurrido, dato que será abordado con asistencia especializada y pericias científicos. La investigación continúa de oficio. Se citó a la joven para formalizar la denuncia y recopilar elementos que aporten a la pesquisa; hasta el momento la joven no se presentó. La Fiscalía dispuso —y ordenó— medidas de rigor orientadas a preservar pruebas y a garantizar la protección y acompañamiento de la presunta víctima.