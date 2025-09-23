Préstamos personales de $15.000.000: requisitos y tasas de interés

Los préstamos personales de $15.000.000 se han convertido en una opción atractiva para aquellos que buscan liquidez en el corto plazo para afrontar gastos imprevistos, consolidar deudas o financiar proyectos personales.

Tres de los bancos más importantes del país, el Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Patagonia, ofrecen este tipo de crédito con condiciones específicas que incluyen requisitos y tasas de interés variables. Cada entidad establece sus propios términos, plazos y límites, lo que permite a los clientes elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Préstamos del Banco Ciudad: Requisitos y tasas de interés

El Banco Ciudad ofrece préstamos personales con un monto máximo de hasta $100.000.000 para clientes precalificados, siendo $15.000.000 el monto mínimo disponible para quienes cumplan con los requisitos básicos. El crédito tiene un plazo de devolución de hasta 72 meses, lo que proporciona flexibilidad en el pago de las cuotas. Para acceder a este préstamo, los solicitantes deben cumplir con algunos requisitos fundamentales, como percibir haberes o jubilación a través del banco, no tener deudas judiciales ni embargos, y contar con una cuenta habilitada en la entidad. Además, deben aprobar la evaluación crediticia.

En cuanto a las tasas de interés, el Banco Ciudad ofrece una TNA desde el 85%, con una TEA que parte del 127,33%. Los interesados pueden iniciar la solicitud a través de la app, la página web o en las sucursales físicas del banco. La documentación requerida incluye la presentación de los ingresos y la validación de la capacidad de pago. Una vez aprobada la solicitud, el dinero se acredita en la cuenta solicitante.

Préstamos del Banco Macro: Montos, requisitos y tasas de interés

Por su parte, el Banco Macro también ofrece préstamos personales de $15.000.000, con un monto máximo de hasta $32.000.000 y un plazo de hasta 60 meses. Estos créditos están destinados a clientes que acrediten sus ingresos en la entidad, ya sea a través de recibos de sueldo o de un garante. El banco exige la presentación de documentos como el DNI, constancia de CUIL, comprobante de domicilio y la prueba de ingresos correspondiente, ya sea un recibo de sueldo para empleados o la declaración de impuestos para autónomos y monotributistas.

En cuanto a las tasas de interés, las condiciones son más altas que las ofrecidas por el Banco Ciudad. La TNA varía entre el 92% y el 101%, lo que resulta en una TEA que oscila entre el 142,65% y el 163,73%. Además, la CFTEA con IVA puede alcanzar entre 189,95% y 220,21%, lo que refleja el costo total del crédito. La solicitud se puede hacer a través de la página web del banco, completando el formulario en línea y esperando la evaluación crediticia para finalmente firmar el contrato y recibir el dinero.

Préstamos del Banco Patagonia: Requisitos y beneficios

Banco Patagonia ofrece un crédito personal de hasta $15.000.000, con un monto máximo de $50.000.000, y plazos de hasta 60 meses. A diferencia de otros bancos, este préstamo tiene la ventaja de una acreditación inmediata una vez que se apruebe la solicitud. Los clientes pueden utilizar el dinero para cualquier propósito, como consumo, la compra de un vehículo o mejoras en la vivienda, ya que se trata de un préstamo de libre destino. Las cuotas son fijas y el sistema de pago es el francés, con IVA, intereses y seguros incluidos en el monto de las cuotas.

Las tasas de interés del Banco Patagonia son más competitivas que las de otros bancos, comenzando en una TNA del 73% y con una TEA desde el 97,51%. La CFTEA con IVA es desde 126,70%. Para acceder a este préstamo, los solicitantes deben ser clientes del banco con cuenta en pesos y cumplir con la evaluación crediticia. El trámite puede realizarse a través de la app Patagonia Móvil, la web de Patagonia E-Bank, el teléfono 0810-888-8500 o en las sucursales físicas. En caso de hacer el trámite de manera digital, se debe validar la identidad y presentar la documentación correspondiente.

Opciones flexibles para acceder a un crédito personal

Los préstamos personales de $15.000.000 ofrecen una oportunidad valiosa para quienes necesitan acceso rápido a financiamiento, pero las condiciones de acceso y las tasas de interés varían considerablemente según el banco elegido. Es fundamental que los solicitantes evalúen detenidamente las tasas, plazos y requisitos para tomar una decisión informada sobre el préstamo que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. Además, cada entidad financiera permite realizar los trámites de manera online o presencial, brindando flexibilidad para gestionar el crédito de acuerdo a las preferencias del cliente.