Catamarca: presentan amparo colectivo contra EC SAPEM

El diputado provincial Alfredo Marchioli y el concejal capitalino Fernando Navarro, ambos representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron una acción de amparo colectivo contra la empresa EC SAPEM, distribuidora estatal de energía eléctrica en Catamarca. El objetivo es frenar el cobro de la tasa de ocupación del espacio aéreo, que aparece en las boletas del servicio eléctrico desde hace más de una década.

Según argumentaron, el cargo no debería ser afrontado por los usuarios, ya que no se trata de un servicio que consuman de manera directa. Además, advirtieron que se trata de una carga económica que agrava el costo de la energía y que incluso se le aplica el IVA, lo que incrementa aún más el monto a pagar. “No queremos que sigan asfixiando el bolsillo de los catamarqueños. Este impuesto nada tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. Y encima, a esa tasa le aplican el IVA. Es una cosa totalmente irrisoria”, sostuvo Marchioli.

De acuerdo con los legisladores, la tasa representa un 6% del consumo eléctrico, a lo que se suma el 21% del Impuesto al Valor Agregado, generando un costo adicional que consideran ilegítimo.

En ese sentido, también apuntaron contra el rol del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), al que acusaron de actuar en complicidad con la empresa. “En este conflicto, el ENRE siempre se colocó del lado de la empresa”, expresó Navarro.

La presentación fue realizada ante la Corte de Justicia de Catamarca y busca una resolución de fondo. No obstante, los referentes no descartaron impulsar otras medidas judiciales más adelante. “Esta no es la única acción de amparo que pueden hacer los vecinos. Todavía está la posibilidad de impulsar otras acciones colectivas para que los reclamos se multipliquen”, agregó el concejal.

Pese a la presentación judicial, Marchioli y Navarro reconocieron que, mientras no haya una resolución, los usuarios deberán continuar pagando la tasa.

Finalmente, los dirigentes expresaron su preocupación por la independencia del Poder Judicial provincial. “Esperamos que nos toque un juez que tenga la fortaleza necesaria, porque la Legislatura se ha plagado de asunciones a dedo”, señaló Navarro.

Marchioli, por su parte, fue tajante al referirse a las responsabilidades políticas: “Tanto la empresa de energía, como el ENRE y el propio intendente coincidían en que esa tasa debía pagarla la empresa, no los usuarios. Lo que faltó fue voluntad política para que el costo no se le traslade a la gente”.